Das Landesgesundheitsamt hat am Donnerstag 34 neue Corona-Fälle für den Landkreis Göppingen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 52,6 (Mittwoch: 58,7). In der Göppinger Klinik am Eichert werden aktuell am Freitag (Stand 8:20 Uhr) – zwölf positiv getestete Patienten sowie drei Verdachtsfälle behandelt. Von diesen Patienten werden drei invasiv beatmet. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden im Kreis nicht gemeldet.

Landrat Edgar Wolff äußerte sich erfreut darüber, dass inzwischen mehr als 155.000 Menschen im Landkreis vollständig geimpft seien. Allerdings gelte es, „auch die Menschen zu einer Impfung zu bewegen, die bislang noch zögerlich sind“.

Seit dem 29. September sind im Kreis nach Angaben des Landratsamts drei Menschen gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Es handelt sich um zwei Männer und eine Frau. Einer der beiden Männer war über 80, der andere über 90 Jahre alt. Die Frau war über 80 Jahre alt. Die drei Todesfälle stehen nach Angaben des Landratsamts im Zusammenhang mit Pflegeeinrichtungen im Kreis.

Aktuell seien in zwei Pflegeeinrichtungen insgesamt 29 Bewohner und Pflegekräfte positiv getestet. An 14 Schulen im Kreis wurden bei insgesamt 75 Lehrern und Schülern Covid-Viren nachgewiesen. In zwei Kindertagesstätten wurden zwei Kinder positiv getestet.