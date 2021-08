Die Zahl der aktuell Infizierten stieg auf 127 (plus 29). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner kletterte auf 28,7 (Dienstag: 23,6). In der Göppinger Klinik am Eichert werden aktuell am Donnerstag (Stand 8:20 Uhr) vier positiv auf das Coronavirus getestete Patienten sowie sechs Verdachtsfälle stationär behandelt. In der Geislinger Helfenstein Klinik gibt es derzeit einen Verdachtsfall.