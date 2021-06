Während die Sieben-Tage-Inzidenz in den Nachbarlandkreisen und im Land seit geraumer Zeit am Sinken ist, steigt sie im Kreis Göppingen seit Tagen wieder an. Gestern erreichte sie den Wert von 26,7 (Samstag: 24,8) und liegt damit hinter dem Stadtkreis Heilbronn (27,6) auf Rang zwei im Land. Ab ein...