Über das Wochenende wurden 18 neue Corona-Fälle registriert. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden am Wochenende im Landkreis nicht gemeldet.

Die Zahl liegt unverändert bei 149. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landesgesundheitsamt weiter gesunken: sie liegt jetzt bei 38,7. Am Freitag lag sie noch bei 43,8.

In den Nachbarkreisen ist der Inzidenzwert ebenfalls weiter gesunken. Im Landkreis Esslingen liegt der Wert bei 64,3, im Ostalbkreis bei 57 und im Alb-Donau-Kreis bei 73,1.

In der Geislinger Helfenstein-Klinik werden derzeit vier Covid-Patienten und ein Verdachtsfall stationär behandelt. In der Klinik am Eichert in Göppingen werdenund vier Verdachtsfälle stationär versorgt. Ein Patienten muss laut Alb-Fils-Kliniken beatmet werden (Stand: 8.2.2021, 8.19 Uhr).