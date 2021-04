In Birenbach haben die eingesessenen Ärzte die ersten Corona-Impfungen verabreicht. 78 Menschen wurden am Mittwoch von den Hausärzten Dr. Friedrike Schalhorn und Dr. Franz-Josef Müller sowohl bei Hausbesuchen als auch in einem von der Gemeindeverwaltung eilends eingerichteten Impfzentrum im Bürg...