Es gibt 41 bestätigte Neuinfektionen im Landkreis, berichtet das Gesundheitsamt. Seit Beginn der Pandemie seien 14.680 Bürger positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie die Alb-Fils-Kliniken am Mittwoch berichteten, wurden 15 Covid-Patienten in der Klinik am Eichert in Göppingen behandelt, ...