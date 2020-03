Bei der Coronavirus-Pandemie gibt es täglich neue Fakten und Entwicklungen. Hier findet ihr die wichtigsten News im Zusammenhang mit dem Thema Corona aus dem Kreis Göppingen:

Geislingen erlässt Versammlungsverbot

Viele Menschen nehmen die Corona-Entwicklungen nicht ernst genug: In Geislingen gilt ein Versammlungsverbot: Die Ver­waltung greift durch, um eine mögliche Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Zahl der Corona-Fälle im Kreis Göppingen dreistellig

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Göppingen ist nun dreistellig: Am 19.3.20 hat das örtliche Gesundheitsamt 110 Infektionen gemeldet.

Solidarität in schwierigen Zeiten: Im Raum Geislingen und im ganzen Landkreis Göppingen in­i­ti­ie­ren Menschen Nachbarschaftshilfe in der Corona-Krise: Sie rufen Freiwillige dazu auf zu helfen. Hilfsbedürftige sollen sich melden.

In den Alb-Fils-Kliniken in Göppingen und Geislingen gilt ein Besucherstopp. Der Haupteingang der Klinik am Eichert in Göppingen ist geschlossen, Patienten gelangen durch ein Zelt ins Haus. Die Alb-Fils-Kliniken bereiten sich wegen des Coronavirus auf wachsenden Zustrom vor.

Im Oberen Filstal kursiert eine WhatsApp-Nachricht, in der es heißt: „Corona hat Deggingen erreicht“. Bürgermeister Karl Weber und Arzt Stefan Geis klären über die Lage auf.

Nach der Verfügung der Landesregierung gibt es weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben – zahlreiche Schließungen wegen des Corona-Risikos auch im Kreis Göppingen. Notgruppen helfen Eltern bei der Kinderbetreuung.

Schulen auch im Kreis Göppingen geschlossen

Schulen schließen landesweit wegen der Corona-Ausbreitung: Ab 17.3.20 findet auch im Kreis Göppingen kein Unterricht statt, Kitas werden auch geschlossen. Der Göppinger Oberbürgermeister Guido Till spricht Eltern Mut zu.

Erster Corona-Todesfall im Kreis Göppingen

Das Gesundheitsministerium des Landes informierte am 13.3.20 über den ersten Corona-Todesfall im Landkreis Göppingen.

Erste Corona-Infektion in Böhmenkirch bekannt

In Böhmenkirch wurde am 13.3.20 die erste Infektion mit dem Coronavirus bekannt. Dies teilte Böhmenkirchs Bürgermeister Matthias Nägele mit. „Bei einem weiteren Fall besteht der Verdacht einer Corona-Infektion“, erklärt der Schultes. Beide sind demnach Schülerinnen des Rechberg-Gymnasium in Donzdorf, das wegen Corona vor allen anderen Schulen im Kreis Göppingen geschlossen wurde.

Ein Mitglied aus dem Gemeinderat in Göppingen wurde mit dem Coronavirus infiziert. Ein Test auf Covid-19 war positiv.

In Drogerien und Lebensmittelmärkten im Raum Geislingen machen sich Hamsterkäufe aufgrund der Corona-Entwicklungen bemerkbar.

Corona-Infektion im Kreis Göppingen ist erster Fall in Baden-Württemberg

Am 25.2.30 wurde im Kreis Göppingen erstmals eine Infektion mit dem Coronavirus bekannt. Der Mann war die erste Person in Baden-Württemberg, bei der Corona (SARS-CoV-2) bestätigt nachgewiesen wurde.