An der Klinik am Eichert in Göppingen werden derzeit 62 positive Fälle behandelt, am Montag waren es noch sechs Patienten weniger. Zudem kümmert sich das Klinikpersonal um 15 Verdachtsfälle – fast doppelt so viele wie am Montag (8). Momentan müssen acht Corona-Patienten beatmet werden. An derwerden wie am Vortag zwölf positive Fälle und vier Verdachtsfälle (Vortag: 0) behandelt. Beatmungspflichtig sind dort keine Corona-Patienten.