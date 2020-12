Während in Corona-Hotspots in der Region, wie jetzt auch Ulm , der kritische Wert bei derüberschritten wurde, bleibt der Landkreisderzeit unter der. Das Gesundheitsamt meldet jedoch vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

In den Alb-Fils-Kliniken wurden sämtliche planbare Operationen, Behandlungen und Untersuchungen vorerst gestrichen , um mehr Kapazitätundzu schaffen. An derwerden derzeit 42 positive Fälle behandelt. Zudem kümmert sich das Klinikpersonal um 20 Verdachtsfälle. Momentan müssen acht Corona-Patienten beatmet werden. An der Helfenstein Klinik in Geislingen werden 14 positive Fälle betreut (Stand: 11.12.2020, 8.30 Uhr).