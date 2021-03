Im Landkreis Göppingen sind zwei weitere Menschen mit oder an Corona gestorben. Damit steigt die Gesamtzahl an Todesfällen in der Pandemie auf 158, wie das Gesundheitsamt am Montagabend berichtet. Derzeit sind 319 Menschen im Landkreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 22 Personen weniger als noch am Sonntag. Dem Gesundheitsamt sind zehn neue Corona-Fälle bekannt. Seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr summierte sich die Zahl bestätigter positiver Fälle auf 7726, von denen 7249 inzwischen wieder genesen sind, 30 davon gestern.

7-Tage-Inzidenz im Landkreis Göppingen an drei Tagen über 100

Die 7-Tage-Inzidenz ist von 115,8 auf 111,6 leicht gesunken. Der Landkreis liegt weiter über dem Schnitt in Baden-Württemberg, der 74,7 beträgt. Am Samstag lag der Inzidenzwert im Kreis Göppingen bei 107,7, am Sonntag bei 115,8. Laut Landesverordnung gilt: Das Überschreiten der Inzidenzschwelle von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen – wie nun der Fall – muss durch das Gesundheitsamt bekanntgegeben gegeben werden. Hier gilt die Regel: Weitere Verschärfungen des Infektionsschutzes im Alltag treten dann zwei Tage nach der offiziellen Bekanntgabe in Kraft. Was das konkret für den Kreis Göppingen heißt, ist noch nicht klar.

Aktuelle Corona-Fallzahlen aus den Alb-Fils-Kliniken

Helfenstein-Klinik in Geislingen versorgt, in der Göppinger Klinik am Eichert sind es 25 positive Fälle, von denen fünf beatmungspflichtig sind. Es gibt sieben Verdachtsfälle. Wie die Alb-Fils-Kliniken berichten, steigen die Fallzahlen an den beiden Klinikstandorten in Geislingen und Göppingen: Drei Covid-Patienten und ein Verdachtsfall werden in derversorgt, in dersind es 25 positive Fälle, von denen fünf beatmungspflichtig sind. Es gibt sieben Verdachtsfälle.

Astrazeneca-Impfungen auch im Kreisimpfzentum Göppingen ausgesetzt

Termin für Astra Zeneca im Kreisimpfzentrum in Göppingen gebucht haben, bekommen alternativ eine Impfung mit Biontech/Pfizer angeboten. „Aufgrund der Kurzfristigkeit und einer kleinen Impfstoffreserve beim Impfstoff von Biontech/Pfizer können die für Dienstag vereinbarten Impftermine noch abgewickelt werden“, heißt es in der Mitteilung. Von der bundesweiten Aussetzung der Impfungen mit dem Impfstoff Astrazeneca wegen Komplikationen , die am Montag bekannt wurde, sind auch die Impfungen im Kreisimpfzentrum in der Werfthalle in Göppingen betroffen. Deshalb dürfen dort vorerst keine Impfungen mit diesem Impfstoff mehr durchgeführt werden, teilte das Landratsamt am Montagabend mit. Alle Personen, die für Dienstag einengebucht haben, bekommen alternativ eine Impfung mit Biontech/Pfizer angeboten. „Aufgrund der Kurzfristigkeit und einer kleinen Impfstoffreserve beim Impfstoff von Biontech/Pfizer können die für Dienstag vereinbarten Impftermine noch abgewickelt werden“, heißt es in der Mitteilung.