Zwei mobile Teams des Zentralen Impfzentrums in Ulm (ZIZ) haben am Mittwoch das Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Eislingen besucht, um die erstendurchzuführen. Das berichtet das Landratsamt

Als erstes an die Reihe kam die 79-jährige Renate Gerber, die damit auch die erste Bewohnerin eines Pflegeheims überhaupt im Landkreis ist, die eine Injektion des Impfstoffes bekommen hat. Ihr folgten weitere 96 Bewohner und 35 Mitarbeitende aus der Pflege. Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, wollen sich 84 weitere Mitarbeitende ebenfalls impfen lassen, berichtet Alexander Scheel, Leiter der Einrichtung: „Die Impfbereitschaft bei uns ist sehr hoch.”

ist froh, dass es auch im Landkreis mit dem Impfen losgehe, wenn zunächst auch nur durch Mobile Teams des ZIZ. „Auch wir hätten gerne, so wie geplant, am 15. Januar, begonnen. Der Start für alle Kreisimpfzentren wurde aber aufgrund der Impfstoffknappheit vom Land einheitlich um eine Woche auf den 22. Januar verschoben ”.

Laut Sozialministerium könnenwerden: per Telefon (116 117) oder online ( www.impfterminservice.de ). Da das Informationsbedürfnis vor allem bei der priorisierten Gruppe der über 80-Jährigen sehr hoch ist, haben der Landkreis und die Städte und Gemeinden vereinbart, über die Meldeämter ein Informationsschreiben an diese Gruppe zu versenden.

Im Landkreis ist aktuell bei 400 Menschen eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen. Am Donnerstag kamen 66 neue Fälle hinzu. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 123,6. Es gibt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, die Gesamtzahl steigt damit auf 140. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 6.440 Corona-Fälle bestätigt, 5900 sind genesen.

In der Helfenstein-Klinik in Geislingen werden elf Covid-Patienten und vier Verdachtsfälle betreut, in dersind 37 Covid-Fälle und neun Verdachtsfälle in Behandlung. Sechs Patienten sind beatmungspflichtig. (Stand: 15.1.2021, 8.20 Uhr)