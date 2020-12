Das Kreisgesundheitsamt vermeldet 25 neue Corona-Infektionen. Die Zahl der aktuell Infizierten im Landkreis Göppingen sinkt auf 367. Es gab 182 neue Genesene.

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht registriert. Lag der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz am Vortag noch bei 142,6, sank er dann auf 133,3. Als einzige Gemeinde im Landkreis weist Mühlhausen im Täle aktuell keinen Corona-Infizierten auf.

Corona-Zahlen in den Kliniken: So viele Patienten werden behandelt

In der Klinik am Eichert wurden am Dienstag 43 positiv getestete Patienten und 13 Verdachtsfälle behandelt, davon waren sechs beatmungspflichtig. In der Helfenstein-Klinik wurden 13 Covid-Patienten und drei Verdachtsfälle behandelt.