Das Landesgesundheitsamt meldete im Landkreis Göppingen seit Heiligabend acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus, damit stieg die Gesamtzahl im Kreis auf 123.

Die aktuellen Corona-Zahlen im Kreis Göppingen heute Montag, 28.12.2020

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 209 auf 136. Neu mit dem Virus infiziert haben sich 15 Menschen.

Fälle: Insgesamt gibt es 5688 bestätigte Corona-Fälle

Todesfälle: Insgesamt starben 127 Personen an oder mit dem Corona-Virus

Genesene insgesamt: 5037

Aktuell Infizierte: 524

7-Tage-Inzidenz laut Lagebericht des Landesgesundheitsamt: 136,0

In der Klinik am Eichert werden derzeit 50 positive Fälle behandelt. Davon sind 8 Patienten beatmungspflichtig. Weitere 11 Verdachtsfälle befinden sich in der Göppinger Klinik.

In der Helfenstein Klinik in Geislingen werden 8 positive Fälle sowie 7 Verdachtsfälle behandelt. Beatmungspflichtig ist davon keiner.