Der katholische Kindergarten Herz Jesu in Ebersbach hat alle 24 Kinder sowie beide Erzieherinnen zunächst bis 7. Dezember in Quarantäne geschickt. Grund für die Entscheidung ist der positive ausgefallene Test einer Erzieherin, erklärte Pfarrer Urban Dreher am Mittwoch auf Nachfrage. Der Geistli...