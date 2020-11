In fünf Pflegeinrichtungen im Landkreis Göppingen wurden Bewohner beziehungsweise Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet. Das teilt das Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag mit.

In drei dieser Pflegeheime liegen Ausbruchsgeschehen mit mehreren Betroffenen vor. Insgesamt sind 43 positive Corona-Fälle in Zusammenhang mit diesen fünf Pflegeeinrichtungen zu verzeichnen. Derzeit laufen Nachtestungen, um die Situation in den betroffenen Pflegeheimen weiter aufzuklären. Nach aktuellem Stand des Gesundheitsamtes geht es allen in diesen Pflegeeinrichtungen positiv getesteten Personen den Umständen entsprechend gut.

„Aktuell wird wieder deutlich, wie schnell es gehen kann, dass sich das Virus in vulnerablen Gruppen in Pflegeeinrichtungen ausbreitet. Besonders in diesem Umfeld sind Corona-Infektionen sehr gefährlich. Wir müssen alle gemeinsam unbedingt vermeiden, dass die Fallzahlen weiter steigen und damit auch das Risiko, dass Infektionen in Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeheime getragen werden. Daher sollte jeder und jede Einzelne seine Kontakte soweit wie möglich einschränken”, appelliert Landrat Edgar Wolff.

Dem Gesundheitsamt wurden heute 79 neue Fälle im Landkreis Göppingen gemeldet (Stand 11.11.2020, 14 Uhr). Die Gesamtzahl der Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie erhöht sich damit auf 2726 im Landkreis Göppingen. Von diesen sind bisher 2226 genesen und 45 verstorben, sodass aktuell 455 Personen infiziert sind.