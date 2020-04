Gewiss ist derzeit nur die Ungewissheit. Im Falle der Göppinger Agentur für Arbeit lässt sich bei der Arbeitsmarkt-Statistik sogar ein haarscharfer Trennstrich ziehen: Verlässlich ist das Zahlenwerk bis 12. März, der Stichtag für die Datenerhebung – eine Woche bevor das Land die Corona-Verordnung erließ. Alles, was danach folgt und unter der Einwirkung der Epidemie auf die Wirtschaft steht, spiegelt sich nicht in der aktuellen Bilanz wider, wird dann aber die des kommenden Monats mit voller Wucht treffen. Dass die nach dem Nahezu-Shutdown wohl wenig erfreulich aussehen dürfte, zeigt schon, dass die Zahl der Unternehmen und Betriebe nach oben geschossen ist, die Kurzarbeit angekündigt haben. 3400 sind es im hiesigen Arbeitsamtsbezirk, der die beiden Landkreise Göppingen und Esslingen umfasst.

Wie im gesamten Land sei die Zahl der Betriebe, die voraussichtlich in Kurzarbeit gehen werden oder es schon sind, in den vergangenen zwei Wochen immens gestiegen, bestätigt Thekla Schlör, Leiterin der Göppinger Arbeitsagentur. Und die Schieflage ist sozusagen umfassend: „Im Gegensatz zur Weltwirtschaftskrise vor zehn Jahren, in der hauptsächlich große Industrieunternehmen erhebliche Auftragsrückgänge zu verkraften hatten, sind jetzt auch kleine und mittlere Unternehmen nahezu aller Branchen betroffen, beispielsweise der Gastronomie, dem Handel, der Kultur und viele viele mehr.“

Mehr Kurzarbeiter als 2009 erwartet

Auch wenn laut der Behörde aktuell noch keine statistischen Zahlen zur tatsächlichen Kurzarbeit vorliegen, müsse man mit deutlich mehr Kurzarbeitern rechnen als 2009, betont Schlör, sagt aber auch: „Die erleichterten Bedingungen für den Anspruch auf Kurzarbeitergeld werden uns dabei helfen, viele Arbeitsplätze zu sichern.“

Dabei betont sie auch, dass der Einfluss der Corona-Krise in dem jetzigen Ausmaß so nicht absehbar gewesen sei und letztlich eine Entwicklung gekappt hat, die dem Arbeitsmarkt eine leichte Erholung, zumindest aber keine merkliche Verschlechterung gebracht hatte. „Die aktuellen Zahlen zeigen, wie die Lage am Arbeitsmarkt wohl weitergegangen wäre, wären nicht die Corona-Pandemie und ihre gravierenden Auswirkungen auf das gesamte Land dazwischengekommen“, erklärt Schlör.

Die Dimension unterschätzt

Mitte März sei zwar schon klar gewesen, dass das Virus den Weg nach Deutschland und die Region genommen hatte. Die Auswirkungen auf das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben seien zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht bekannt oder in dieser Dimension voraussagbar gewesen.

Bis zum Stichtag Mitte März hatte die Entwicklung in der Tat gar nicht so schlecht ausgesehen, auch wenn sie im Vergleich zum Vorjahres-März noch immer weit hinterher hinkte. Im gesamten Bezirk der Agentur waren die Arbeitslosenzahlen gegenüber Februar leicht gesunken. Insgesamt waren bei der Behörde 16 069 Frauen und Männer gemeldet. Das ist im Vergleich zu Februar ein Rückgang um 58 Personen oder um 0,4 Prozent. Gegenüber März 2019 waren allerdings 1986 Menschen mehr arbeitslos gemeldet (plus 14,1 Prozent). Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, lag im Bezirk unverändert bei 3,6 Prozent (März 2019: 3,2 Prozent).

Der Landkreis Göppingen verzeichnete indes eine marginale Verschlechterung im Vergleich zum Vormonat. Dort stieg die Zahl der Arbeitslosenzahlen um 47 auf 5671– was einer Steigerung gegenüber Februar um 0,8 Prozent entspricht. Im Vorjahres-März hatten noch 806 Menschen mehr einen Job, was damit eine Steigerung der Arbeitslosenzahl um 16,6 Prozent bedeutet. Die Arbeitslosenquote im Stauferkreis lag zum Stichtag bei 4 Prozent – gegenüber 3,4 Prozent im März vergangenen Jahres.

Eine wiederum nicht überraschende Entwicklung, hatte Schlör doch schon im Februar von „konjunkturellen und strukturellen Veränderungen“ sowie „weltweite Entwicklungen“ gesprochen, die Einfluss auf den regionalen Arbeitsmarkt nehmen – und zwar in der Konsequenz, dass sich seit einem Jahr feststellen lässt, „dass mehr Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren und dadurch die Arbeitslosigkeit in der beitragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung steigt“. Womit die beschriebene Entwicklung gegen den Trend ging respektive zuletzt in einem moderaten Rahmen ablief.

Erholung im Konjunktiv

Bis nun die Corona-Epidemie dazwischen gekommen ist. „Jetzt zu sagen, der Arbeitsmarkt hat sich jahreszeitüblich erholt und die Arbeitslosigkeit ist gesunken, wäre zwar mit Blick auf die Statistik richtig – und doch wieder nicht“, führt Schlör aus: „Jetzt müssen wir die Entwicklung ohne Zahlen anschauen. Und die spricht eine klare Sprache: Das öffentliche Leben ist in weiten Teilen zum Erliegen gekommen. Nahezu alle Branchen mit wenigen Ausnahmen ächzen unter den Auswirkungen der Pandemie.“

Was zugleich die Arbeit der Behörde auf den Kopf stellt: Die höchsten Ziele seien nun, Arbeitsplätze zu erhalten, die Betriebe schnellstmöglich über Kurzarbeitergeld zu informieren und dieses Geld auszuzahlen. Zudem müssten Leistungen inklusive Kindergeld zur Existenzsicherung der Agentur-Kunden zuverlässig ausgezahlt werden. Dazu seien die Bereiche, die jetzt besonders gefragt sind, personell deutlich gestärkt worden.