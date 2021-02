Das Gesundheitsamt hat neun weitere Corona-Infektionen im Landkreis Göppingen registriert. Aktuell gelten 127 Menschen als infiziert. Insgesamt steigt die Zahl der Corona-Fälle damit auf 7081.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 39,9, am Montag noch bei 42,6.

Da die 7-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 50 liegt, gilt im Landkreis Göppingen derzeit keine Ausgangssperre.

152. Aktuell kam kein weiterer Todesall hinzu. Informationen zur Fieberambulanz und rund um das Corona-Virus im Kreis gibt es beim Die Zahl der Menschen, die im Kreisgebiet seit Pandemie-Beginn im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, liegt bei. Aktuell kam kein weiterer Todesall hinzu. Informationen zur Fieberambulanz und rund um das Corona-Virus im Kreis gibt es beim Landratsamt

Patienten in den Kliniken

In der Klinik am Eichert in Göppingen werden fünf Covid-19-Patienten und fünf Verdachtsfälle stationär behandelt, ein Patient wird beatmet.

Helfenstein-Klinik werden zwei Covid-19-Patienten behandelt. Derzeit gibt es keine Verdachtsfälle. (Stand der In der Geislingerwerden zwei Covid-19-Patienten behandelt. Derzeit gibt es keine Verdachtsfälle. (Stand der Alb-Fils-Kliniken : 17.02.2021, 08:25 Uhr)

Neue Corona-Regelungen für die Landtagswahl

Wähler und Wahlhelfer müssen bei der Landtagswahl am 14. März 2021 im Wahllokal eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen. Anlässlich der jüngsten Änderung der Corona-Verordnung wurden Regelungen für den Infektionsschutz bei Wahlen aufgenommen. Die Regeln gelten neben der Landtagswahl auch für Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide.

Hygienemaßnahmen bei Wahlen

Für Wählerinnen und Wähler gilt im Wahllokal die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske. Ausnahmen sind lediglich aufgrund ärztlicher Bescheinigung oder eines sonstigen zwingenden Grundes möglich. Wer keine Maske trägt und auf den zugleich keine Ausnahme zutrifft, kann nicht im Wahllokal wählen. Außerdem gilt es, im Wahllokal Abstand zu halten und die Desinfektionsmöglichkeiten zu nutzen.

Personen, die Symptome einer COVID-19-Infektion wie Fieber, trockenen Husten oder eine Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns aufweisen oder in den letzten zehn Tagen vor der Wahl Kontakt zu einer infizierten Person hatten, dürfen nicht im Wahllokal wählen. Für diese kurzfristig erkrankten oder abgesonderten Personen besteht dann bis 15 Uhr am Wahltag die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen.

Wer die Wahl oder die Auszählung verfolgen möchte, muss ebenfalls eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen, wenn nicht eine der genannten Ausnahmen greift. Personen, die nach diesen Ausnahmen von der Maskenpflicht befreit sind, dürfen sich dann maximal für 15 Minuten im Wahlgebäude aufhalten. Zudem müssen alle Personen, die aufgrund des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Wahlgebäude anwesend sind, ihre Daten zur Kontaktnachverfolgung angeben.