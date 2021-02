Am Wochenende hat das Landesgesundheitsamt 40 Corona-Neuinfektionen im Landkreis gemeldet – 22 am Samstag und 18 am Sonntag. Insgesamt steigt die Zahl der Infizierten damit auf 7090. Am Sonntag wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet, die Zahl stieg damit auf 151.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Virus getestet wurden, lag am Samstag bei 39,9 und am Sonntag bei 45,3. Am Freitag betrug die Inzidenz noch 36,4.