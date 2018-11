Kunst Collagen von Gabriele Evers-Wisst auf Filseck

Uhingen / Margit Haas

Eine Einkaufstüte, Gipsbinden, Papier – in ihrem täglichen Tun findet die Gabriele Evers-Wisst immer wieder Banales, das sie künstlerisch inspiriert. Es sind fast immer Collagen, die sie daraus gestaltet. „Ich sehe darin das tägliche Leben.“ In den kommenden Wochen wird die Göppingerin auf Einladung des Förderkreises Schloss Filseck in den Fluren des Schlosses ausstellen. „Freiheit – Bewegung – Wachstum“ ist der Titel eines Werkes. Dazu die Künstlerin: „Freiheit drückt sich im Material­­mix aus. Alle Menschen haben zwei Seiten, einen Ruhe- und einen Kraftpol. Sie kommen in der Bewegung zum Ausdruck, in einer durchdachten Pinselführung, die mal gespritzt, mal zart ausgeführt wird. Wachstum zieht sich durch alle meine Bilder, die in verschiedenen Schichten und Zeiträumen entstanden sind.“

In ihren „emotionalen“ Bildern arbeitet sie mit kräftigen, ausdrucksstarken Farben, setzt starke Akzente und bringt ihre eigene positive Lebenshaltung zum Ausdruck. Zunächst aber bringt sie unterschiedlichen Materialien auf. „Wenn ich dann mit Farbe arbeite, beginnt die konkrete Bildidee.“ Margit Haas

Info Eröffnet wird die Ausstellung morgen, 19.30 Uhr, im Leutrum-Saal von Schloss Filseck. Ausstellungsdauer: bis 13. Januar täglich von 10 bis 17 Uhr.