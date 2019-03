Ausstellung Christoph Traub stellt in der Kulturmühle aus

Rechberghausen / SWP

Ein in der Region gern gesehener Künstler aus Schorndorf, nämlich Christoph Traub, und sein renommierter Künstlerkollege Helmut Anton Zirkelbach wollen in der Kulturmühle Rechberghausen ihren Kunstsinn zum Klingen bringen. Die Ausstellung mit dem Titel „Handfest“ wird am Sonntag, 11 Uhr, eröffnet.

Helmut Anton Zirkelbach beschreibt die Faszination für seine Kunst auf seiner Internetseite (www.helm-zirkelbach.de): „Fesselnd ist die Radierung für mich selbst nach 25 Jahren. Welche Herausforderungen: Widerstand des Materials, Vielfalt der Arbeitsverfahren, Unwägbarkeiten chemischer und physikalischer Prozesse! Welch Spannung, wenn der erste Bogen nach dem Drucken sichtbar wird! Welch ästhetisches Vergnügen am samtigen Blauschwarz und Zinnoberrot, an präzisen Linien und Prägungen des Papiers ...! Unglaublich!”

Christoph Traub äußert sich zu seiner Kunst im Ausstellungskatalog „vor dem wind – gegen den strom“ des Rechberghäuser Skulpturenweges 2018: „…Ich denke gegenständlich, arbeite jedoch abstrakt. … Ich möchte Wucht und Dramatik, Kraft und Leiden, aber auch Anspannung, Aufbegehren und Mut zum Ausdruck bringen.“ Der Künstler, der ein Bildhauerpraktikum bei seinem Großvater Professor Fritz Nuss machte, eine Lehre als Steinbildhauer absolvierte und an der Kunstakademie in Karlsruhe studierte, ist seit 1990 freischaffend und war in Rechberghausen, in Göppingen (zur Zeit mit drei Skulpturen rund um die Oberhofenkirche im Alten Friedhof) und auch international schon bei vielen Ausstellungen und Symposien beteiligt.

Info Öffnungszeiten: Sa. und So. 14-17 Uhr (bis 4. April).