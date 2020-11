Normalerweise wäre der 31-jährige Chriss Reiser aus Donzdorf am vergangenen Wochenende in Ermelo in Holland gewesen, wo er beim „Red Carpet Award“ in der Kategorie „Amazing male Voice – Pop/Rock-Cover“ mit seiner gecoverten Version von „Roundabouts“ von Michael Patrick Kelly nominiert war.

Chriss Reiser aus Donzdorf gewinnt Award in Holland: Verleihung per Stream

Aufgrund von Corona musste die Show vor Ort abgesagt werden, aber es wurde ein Stream erstellt, bei dem der Sieger gekürt wurde.