Gingen Schockstarre im Idyll

Gingen / SWP

Tobias Janko aus Gingen ist vor sieben Jahren auf die indonesische Insel Lombok ausgewandert. Vor wenigen Wochen erschütterten drei Erdbeben das malerische Eiland.

Drei Erdbeben haben auf der Insel Lombok im indischen Ozean etwa 80 000 Häuser zerstört, mehr als 560 Menschen starben. Die Tage der Zerstörung erlebte der 31 Jahre alte Tobias Janko aus erster Nähe. Vor vor sieben Jahren hatte er seine Heimat im Fils­tal gegen das paradiesische Eiland eingetauscht und betreibt im Westen der Insel das „Alam Mimpo Hotel“ im Örtchen Senggigi. Dann kamen die Beben.

Besuch aus dem Filstal erlebt Beben

„Ein kurzer Schock, der mich schnell aus dem Bett und aus dem Haus rennen ließ“, erinnert sich Tobias Janko an die Sekunden nach dem ersten heftigen Beben. „Nach 40 Sekunden war alles vorbei.“ Zwar habe in der Vergangenheit immer wieder die Erde gebebt, aber nicht so stark. Im Norden der Insel stürzten Gebäude ein, einige Menschen starben. Doch rund um Senggigi verursachten die Beben kaum Schäden. So konnte Tobias Janko einige Freunde aus dem Filstal beruhigen, die ihn besuchen wollten. Er versuchte ihnen zu beschreiben, wie sich ein Erdbeben anfühlt, nichtsahnend, dass sie das noch selbst erleben werden. „Wir hatten einige wunderschöne Tage und das Thema verflog trotz der anhaltenden Hilfe für den Norden mehr und mehr aus den täglichen Gesprächen.“

Flucht vor Tsunami

Jäh unterbrach das nächste Beben das Idyll, Janko und seine Freunde sowie die Hotel-Gäste und -Angestellten mussten zudem fliehen: Tsunami-Warnung. Niemand wusste, was folgen sollte. „Stille, bis auf das Aufstöhnen bei jedem weiteren Beben und wir versuchten zu hören, ob das Meer näher kam.“

