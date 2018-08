Hintergrund cc

Eislingen / tut

Straßenverkehrsordnung Kinder bis acht Jahren müssen auf dem Gehweg Rad fahren. Seit Kurzem dürfen sie von einer Aufsichtsperson ab 16 Jahren dabei begleitet werden. Kinder bis zehn Jahren dürfen auf dem Gehweg fahren. Allen anderen droht auf nicht für Radler freigegebenen Gehwegen ein Verwarnungsgeld.

Das sagt die Polizei: Die Polizei kontrolliert neben der Ausrüstung der Drahtesel auch das Verhalten der Radler im Straßenverkehr, erklärt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ulm. Gegen Verstöße werde konsequent vorgegangen, gravierende Vergehen würden angezeigt.

Statistik: Seit Mitte 2015 bis Mitte 2018 verzeichnet die Verkehrsstatistik für den Kreis Göppingen 14 Verkehrsunfälle auf Gehwegen. Dabei wurden 20 Menschen verletzt, zwei davon schwer. Fünf dieser Verkehrsunfälle haben Radler verursacht und Fußgänger waren beteiligt. Allerdings weist die Statistik nur die angezeigten Unfälle aus, wie hoch die Dunkelziffer ist, könne die Polizei nicht einschätzen.

Einschätzung: Dass die Radfahrer im Landkreis ein zunehmendes Sicherheitsproblem darstellen, zeigten weder die Unfallstatistik noch die Erfahrungen der Polizei. Radfahren auf Gehwegen sei aber nicht nur für Fußgänger gefährlich. Weit gefährlicher sei der mögliche Konflikt mit Autofahrern, die aus Seitenstraßen, Einfahrten oder Grundstücken kommen und Gefahr laufen, die Radler auf dem Gehweg zu übersehen. Im vergangenen Jahr sind im Landkreis 151 Radfahrer verunglückt.

Das sagt die Stadt: Auf Wunsch der Eislinger CDU hätten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes speziell kontrolliert, ob sich Radfahrer verkehrsgerecht verhalten, teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem würden Radler bei Verstößen angesprochen.

Das macht die Stadt: Das Radverkehrskonzept der Stadt Eislingen sieht unter anderem vor, dass es in West-Ost-Richtung sowohl in Eislingen-Nord (Göppinger Straße, Jahnstraße, Salacher Straße) als auch in Süd (Stuttgarter und Ulmer Straße) nahezu durchgängige Verbindungen für Radfahrer gibt. Längerfristig werde noch die Radschnellverbindung dazu kommen. 2019 soll die Ulmer Straße zwischen Beundstraße und Osttangente zurückgebaut und mit beidseitigen Schutzstreifen versehen werden.