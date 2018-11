Kleinbus Carsharing: Im Frühjahr kommt „Wäschi“

Wäschenbeuren / Peter Buyer

Wäschi soll er heißen, im kommenden Frühjahr ist er da. Wäschi wird wohl ein Er, genauer: ein Ford Transit mit neun Sitzen. Und er ist dann für alle da, denn Wäschi wird das gemeindeeigene Carsharing-Auto von Wäschenbeuren. Geburtshelfer für den kleinen Bus mit Migrationshintergrund – der Ford Transit wird in der Türkei gebaut – sind der Gemeinderat und die Verwaltung, allen voran Bürgermeister Karl Vesenmaier.

Auch Wunschkinder kosten Geld, im Falle Wäschi wurde den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung eine Beispielrechnung präsentiert. Das erste Jahr wird das teuerste, für die „Ersteinrichtung“ und Bereitstellung des Autos fallen einmalig 2200 Euro an, dazu kommen pro Monat 175 Euro „monatliche Systemgebühr“, für ein Jahr also 2100 Euro. Macht 4300 Euro für Kämmerer Steven Hagenlocher. Im zweiten Jahr entfallen die Kosten für die Bereitstellung, dann ist die Gemeindekasse mit 2100 Euro dabei.

Partner der Gemeinde bei der Anschaffung und Bereitstellung des Autos könnte das Mutlanger Autohaus Baur werden, das sich mit passenden Angeboten im Bereich Bürgerauto und Carsharing in anderen Gemeinden im Landkreis bereits einen Namen gemacht hat. Natürlich sollen auch die Nutzer zahlen. Wenn die einmalige Anmeldegebühr von 20 Euro bezahlt ist, kann es losgehen. In den 20 Euro sind bereits 10 Euro Fahrtguthaben enthalten. Pro Stunde kostet der Transit in den ersten sechs Monaten als Kennenlern-Angebot 2,30 Euro, danach 5 Euro. Für einen ganzen Tag sind 50 Euro fällig, ab dem zweiten Tag noch 29 Euro. Dazu kommt die Pauschale von 21 Cent pro Kilometer. „Da ist dann der Sprit mit drin, der Nutzer muss nicht am Ende Fahrt auf eigene Kosten volltanken“, sagt Vesenmaier.

Beispiel: Wenn das Auto in den ersten sechs Monaten für fünf Stunden gemietet wird und der Nutzer 150 Kilometer fährt, zahlt er 40 Euro. Nach dem ersten halben Jahr kostet es dann 53,50 Euro. Natürlich ist der Wagen auch versichert, allerdings liegt das Risiko im Schadensfall mit 1500 Euro Selbstbeteiligung des Nutzers vergleichsweise hoch. Aber: für eine jährliche Pauschale von 90 Euro können sich die Nutzer eine günstigere Selbstbeteiligung von 300 Euro erkaufen. Hier bestehe noch Klärungsbedarf, sagt Vesenmaier, etwa ob das auch für Vereine gelte.

Unklar ist auch noch, ob die Preise steigen, wenn sich die Benzinpreise erhöhen. Und über eine Anhängerkupplung für Wäschi denken Räte und Bürgermeister ebenfalls nach. Dann könnte ein Fahrradhalter, den die Gemeinde bereithält, montiert werden. Oder ein Anhänger angehängt werden, „für einen Umzug, oder um Grünschnitt zum Sammelplatz fahren zu können“, sagt Vesenmaier.

Er kann sich gut vorstellen, dass die Nachfrage nach Wäschis Diensten hoch sein wird, aber auch für den Transit hat der Tag nur 24 Stunden. Vesenmaier setzt auf die elektronische An- und Abfragemöglichkeiten im Internet, da könne jeder sehen, wann der Bus verfügbar ist. Wenn alle Fragen geklärt sind, hofft der Schultes auf eine schnelle Entscheidung im Gemeinderat. Vorfahren soll „Wäschi“ im nächsten Frühjahr.