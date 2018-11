Konzert Camerata Vocale Ebersbach beeindruckt mit Messe

Ebersbach / Ulrich Kernen

Die Camerata ist inzwischen ein Begriff und ein Markenzeichen: Vor „Urzeiten“ erwachsen aus dem Kammerchor des Raichberg-Gymnasiums, hält man unter der Leitung von Wolfgang Proksch inzwischen über viele Jahre musikalisch und freundschaftlich zusammen: Das ist einmalig.

Den beschwingten Auftakt zum Konzert am Sonntag in der Herz-Jesu-Kirche mit dem Kammerorchester Russ (Konzertmeisterin: Gisela Roll) machte die Orchestersuite Nr. 2 h-Moll von J.S. Bach für Flöte und Streicher. Flötisten fürchten und lieben das Stück gleichermaßen: Über weite Strecken ist die Solopartie parallel zu den ersten Geigen geführt. Die Flöte darf in der undankbaren Mittellage oft nur ihre Klangfarbe beimischen. Amanda Chominsky, die Solistin, wagte es zudem, die Holzflöte einzusetzen mit ihrem intimeren Klang, aber auch mit ihren geringeren dynamischen Möglichkeiten und eingeschränkter Klangfarbenpalette. Aber dank der unverkrampften, rücksichtsvollen Spielweise der Streicher behielten die gemeinsamen Sätze ihre Leichtigkeit und Durchsichtigkeit. In der Polonaise strahlte die Soloflöte in der Oktavlage und überspielte die asynchronen Aussetzer des Cellisten im Mittelteil souverän.

Die berühmte Badinerie erschien dann zwar nicht als „Tändelei“, sondern als nicht weniger eindrucksvolles Kabinettstückchen, weil die Solistin in die schon heftigen Virtuosen-Passagen noch weitere freche Einlagen hineinschmuggelte…

Den barocken Sound setzte das Orchester mit dem ersten Satz „Allegretto“ aus dem Concerto Palladio von Karl Jenkins überzeugend fort. Dazwischen stellte sich die Camerata mit drei Werken a cappella vor. Und dreimal wurde deutlich: Hier erklang gereifte Choristenkultur, verbunden mit unverwüstlicher Singfreude.

Die Motette „Warum toben die Heiden?“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy lebte vom Kontrast. Die Sänger riskierten keine bissigen Ausbrüche, sondern setzten auf präzises Singen; in den lyrischen Partien blühte der Klang der Camerata sodann wundervoll auf!

Zwei Werke des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo führten dann zum Hauptwerk des Abends hin. Manches klang hier schon an: Schönheit und Fremdheit verbanden sich z.B. in dem breiten Klangfluss der „Northern Lights“. Schon da wurde deutlich, dass der Komponist seine Werke immer mit Konkretem verbindet, um die Phantasie der Hörer anzuregen.

Die abschließende „Sunrise Mass“ von Gjeilo glich einem großformatigen Aquarellgemälde, in dem Klangflächen ineinander fließen. Der Komponist kombiniert die geistliche Musik mit realen Situationen (Sunrise, City) und dem lateinischen Messetext. So entstand ein anspruchsvolles Gesamtkunstwerk. Hinter allem spürte man die Botschaft: „Dona nobis pacem!“ Ulrich Kernen