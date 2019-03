Die Stadt Eislingen schickt Testkäufer los. Ein Drittel der kontrollierten Betriebe gibt Alkohol und Zigaretten ohne Prüfung des Ausweises heraus.

Zum zehnten Mal beteiligte sich die Stadt Eislingen an einer Testkaufaktion, um im Einzelhandel sowie in gastronomischen Betrieben die Einhaltung des Jugendschutzes zu kontrollieren. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, waren bei der Aktion des Rechts- und Ordnungsamtes zwei 17 Jahre alte Auszubildende der Stadt als Testkäufer unterwegs. Das Ergebnis ist ernüchternd: Bei mehr als einem Drittel der 25 getesteten Betriebe bekamen sie die gewünschte Ware – in der Regel branntweinhaltigen Alkohol oder Zigaretten – ausgehändigt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Alter falsch eingeschätzt

Bei Verstößen würden die Betroffenen direkt nach dem Testkauf angesprochen und erhalten die Gelegenheit, sich zu äußern. Dabei sei oft angegeben worden, dass das Alter der Testkaufperson auf über 20 Jahre geschätzt wurde. Dieses Argument sei sehr bedenklich, zumal die Testkaufpersonen weder durch Kleidung noch durch ihr Styling den Eindruck erwecken dürfen, dass sie schon älter sind. Dass sich das Personal zu sehr auf das Schätzen des Alters verlasse, zeigt sich darin, dass bei etwa der Hälfte der Verstöße gar nicht erst nach dem Ausweis gefragt worden sei, stellt die Verwaltung fest. Bei den anderen Fällen sei zwar nach dem Ausweis gefragt, der Artikel aber dennoch ausgegeben worden. Der Grund sei, dass teilweise das Alter falsch berechnet wurde.

Mehrere Verstöße in selben Betrieben

Die Initiatoren der Testkaufaktion stellten fest, dass mehr Verstöße im Einzelhandel, als in der Gastronomie vorkamen, obwohl moderne Kassensysteme bereits verschiedene Hilfestellungen zur Jugendschutzkontrolle anböten. Die meisten Betriebe hätten zudem angegeben, dass regelmäßig über den Jugendschutz informiert werde. Dennoch sei bei manchen Betrieben nun schon der dritte oder gar fünfte Verstoß festgestellt worden, weshalb die Stadtverwaltung den Erfolg der Testkaufaktion in Frage stellt.

Bußgeldverfahren gegen die Aufsichtspersonen

Aus diesem Grund würden mittlerweile auch Bußgeldverfahren gegen die Aufsichtspersonen eingeleitet, weil auch diese dafür Sorge tragen müssen, dass Jugendschutzvorschriften eingehalten werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Erfreulich sei aber, dass immerhin knapp zwei Drittel aller getesteten Betriebe die Kontrolle bestanden haben. In diesen Fällen seien die Verantwortlichen in einem Lobschreiben informiert worden.

Es bleibe abzuwarten, ob die beanstandeten Betriebe künftig nach geeigneten Maßnahmen suchen, damit weitere Verstöße unterbleiben. Aufgrund des Ergebnisses sei ein Ende der Kontrollen nicht absehbar.