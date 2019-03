Asylbewerber schließen in mehreren Firmen im Landkreis Lücken in Busunternehmen. Der Bedarf ab Fahrern stieg mit dem neuen Busfahrplan weiter an.

Wo Unternehmen im Lager oder in der Fahrzeugwartung bereits Erfahrung mit Flüchtlingen haben, stehen die Chancen am besten, dass Araber oder Schwarzafrikaner auch als Bus- oder Lkw-Fahrer arbeiten. Viele Betriebe im Kreis Göppingen bilden zunehmend junge Männer aus diesen Ländern aus.

„Die aktuelle Situation zwingt uns alle zum Handeln“, sagt Dr. Witgar Weber. Der Geschäftsführer des Württembergischen Omnibusverbandes (wbo) kennt viele Mitgliedsunternehmen, die seit acht Jahren keinen Auszubildenden mehr zum Berufskraftfahrer hatten. Die Folge: Viele Betriebe haben sechs oder acht festangestellte Busfahrer, von denen der Jüngste auch schon knapp 50 ist, und die vierfache Zahl an Aushilfen, darunter viele Ehemalige, die sich als Rentner etwas dazuverdienen.

Im Schnitt fehlen 2,2 Fahrer

Üblicherweise wird die Lizenz auf fünf Jahre vergeben. Ergibt das ärztliche Gutachten Mängel, kann die Gültigkeit auf zwei oder auch nur ein Jahr begrenzt werden. Weber, der in Göppingen wohnt, kennt Beispiele, wo selbst 83-Jährige noch am Steuer sitzen. Im Frühjahr hatte sein Bundesverband bdo erstmals Zahlen erhoben: Demnach bleiben in 78 Prozent aller Betriebe Busse unbesetzt. Im Schnitt fehlen 2,2 Fahrer, was bundesweit 4415 Stellen entspricht. Zum Vergleich: Alle bdo-Mitglieder zusammen beschäftigen 30 626 Fahrer, von denen zudem 54,6 Prozent älter als 50 Jahre sind. „Da rollt auch demographisch ein Problem auf uns zu“, sagt Weber, der im Südwesten für 500 Betriebe spricht, die 70 Prozent der Branche repräsentieren. Sein Kollege vom Speditionsverband, Andrea Moringiu, kennt die Lösung: „Wir müssen jetzt die geeigneten Migranten für diese Berufe qualifizieren.“ Laut Bundesverband Güterverkehr und Logistik (BGL) gibt es bundesweit 555 000 Lkw-Fahrer und die Lücke von aktuell 45 000 fehlenden Fahrern wächst jährlich um weitere 15 000. Das bestätigt Gaby Schwarz, die bei Wackler und der Firma DU: in Göppingen die Aus- und Weiterbildung verantwortet. Rund 15 Prozent der Fahrerstellen seien nicht besetzt. Ein Gambier, ein Togolese und ein Syrer machen aktuell bei Wackler im ersten Lehrjahr die Ausbildung zum Berufskraft­fahrer.

Wie die Bus-Unternehmen im Kreis mit dem Personalmangel umgehen, und wie sie Migranten für die Ausbildung anwerben, das lesen Sie in der Freitagsausgabe der NWZ sowie im E-Paper.