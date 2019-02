Sichtbarkeit Bushaltestellen sollen keine Vogelfallen sein

Uhingen / SWP

Auf Anregung der Lokalen Agenda 21 wurde zum Schutz der Vögel an einer verglasten Bushaltestelle eine Spezialfolie angebracht, teilt die Stadt Uhingen mit. Ein Schwerpunktthema des Arbeitskreises „Umwelt, Energie und Verkehr“ der Lokalen Agenda ist seit mehr als zwei Jahren der Vogelschutz. Neben ganz praktischen Maßnahmen wie dem Bau von Nistkästen aus Holz zusammen mit Kindern, haben sich die Mitglieder zunächst mit den Buswartehäuschen der Stadt Uhingen befasst.

„Unzählige Vögel sterben in Deutschland jährlich infolge von Kollisionen mit Glasscheiben. Glas ist durchsichtig und wird von Vögeln nicht als Hindernis wahrgenommen“, weiß der Biologe Dr. Dirk Lederbogen, der Mitglied im Arbeitskreis ist. Zusätzlich reflektiert Glas die Umgebung und spiegelt die Landschaft. Aber nicht nur Glasfassaden und Fenster von Wohnhäusern sind eine Gefahr, auch an Lärmschutzwänden, Wartehäuschen, Verbindungsgängen oder überdachten Fahrradständern sind Glasscheiben Ursache für den Tod zahlreicher Vögel. Schwarze Vogelsilhouetten haben keine abschreckende Wirkung, haben die Arbeitskreis-Mitglieder festgestellt. Spezielle Folien seien dagegen eine sinnvolle Maßnahme für den Vogelschutz.

In einem Schreiben hat der Arbeitskreis die Uhinger Stadtverwaltung auf das Problem aufmerksam gemacht und vorgeschlagen, bei Neueinrichtungen darauf zu achten, dass entsprechend beklebte Glasscheiben zum Einsatz kommen. Außerdem haben die Mitglieder zehn Buswartehäuschen mit besonderer Gefahr für Vogelschlag in der Stadt und in den Teilorten für eine Nachrüstung ausgewählt.

Gemeinderat und Verwaltung unterstützten den Vorschlag, sodass vor kurzem das erste Wartehäuschen mit Spezialfolie beklebt werden konnte. Die Maßnahme kostete knapp 2000 Euro, heißt es aus dem Rathaus. Neue Bushaltestellen, die beispielsweise im Rahmen des Neubaugebietes Weilenberger Hof entstehen, werden von Anfang an „vogelschützend“ geplant und gebaut, teilt die Stadt mit.