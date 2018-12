Kommunalpolitik Bushaltestellen im Fokus

Jürgen Schäfer

Lokale Anstrengungen beim Klimaschutz sind gefragt, sagen die Grünen in Bad Boll. Sie sehen noch Luft bei Solaranlagen auf Dächern und beantragen eine konzertierte Werbeaktion für die erneute Beteiligung Bad Bolls an der solaren Bundesliga, gezielte Ansprache von Bauwilligen oder von Vereinen und Institutionen, die freie Dachflächen haben. Nachgeholt werden solle ein Gespräch mit der Energieagentur des Kreises und dem Netzbetreiber Bollwerk zur Energieffizienz. Das Baugebiet Bühl sei ein guter Anlass für Energieberatung.

Auch für den neuen Nahverkehrsplan und das Modellprojekt der Betriebe im Kurgebiet – gemeinsam weiterkommen – solle die Werbetrommel gerührt werden. Die Möglichkeit von Car-Sharing in Bad Boll solle neu geprüft werden – das gab es schon mal. Für die Boller Bahn bis Kirchheim machen sich Grünen-Abgeordnete stark – das Ergebnis einer Vorstudie solle in Kooperation mit dem Verein „Ein neuer Zug im Kreis“ vorgestellt werden.

Fahrradfreundliches Boll: Die Grünen schlagen eine Aktionstag zur Einweihung des Schutzstreifens an der Badstraße vor. Geklärt werden solle, ob ein Schutzstreifen auch an der Dürnauer Straße möglich ist. Ein Parkleitsystem soll kommen, das fordert auch die CDU. Für die Fußgänger fordern die Grünen Verbesserungen an kritischen Stellen, so in der Dorfstraße in Eckwälden oder an der Gruibinger Straße/Obere Breite.

Die Grünen begrüßen es, dass ein Arbeitskreis Nahversorgung gegründet wurde. „Auch Eckwälden möchte sein Lädle erhalten, lassen Sie uns auch darüber sprechen und Möglichkeiten ausloten.“ Bad Boll solle ferner eine Kommune ohne Plastiktüten werden, wie das der Nachhaltigkeitsbeirat im Verbandsgebiet Raum Bad Boll anstrebt. Die Grünen wünschen sich dazu eine Werbeaktion. Auf den Feldern sollten weder Mikroplastikteile landen noch Pestizide. Die Gemeinde habe auf ihren Flächen die Nichtverwendung von Glyphosat zugesagt.

Lenkend und unterstützend solle sich die Gemeinde für bezahlbare Mietwohnungen und den Abbau von Leerständen einsetzen. Auftakt solle ein Gespräch im Gemeinderat mit Fachleuten sein.

Andere Akzente setzt die CDU. Zum Thema Nahversorgung will die Fraktion eine intensive Bürgerbeteiligung. Mit dem Baugebiet Brühl gehe man nun endlich in die Zielgerade, man solle die im Flächennutzungsplan vorgesehenen Baugrundstücke zügig umsetzen. Dem Zweckverband Breitbandausbau des Landkreises solle Bad Boll beitreten. Die CDU erinnert an die Verschönerung der Bushaltestelle am Kurhaus und hat wenig Verständnis für eine Bushaltestelle an der Wala, die die Gemeinde mit satten Zuschüssen für 50 000 Euro schaffen will. Die nächste Haltestelle in Eckwälden sei gerade mal 250 Meter entfernt. Und müsste man dann nicht auch am Ortsende Eckwälden eine Haltestelle einrichten? fragt der Fraktionsvorsitzende Rainer Staib. Würde für die Wala-Beschäftigten nicht auch ein einfacher Haltepunkt in der Nähe des Hotels Seminaris reichen? „Wir sind der Meinung, dass dieses Steuergeld besser in die Modernisierung der Haltestellen in Eckwälden und am Kurhaus investiert werden sollte.“ Optimierungsbedarf sieht die CDU an der Abzweigung von der Landesstraße nach Eckwälden. Die sei vor allem bei Dunkelheit aus Richtung Zell schwer auszumachen. Katzenaugen könnten Erleuchtung bringen, so Staib, und das Überholen könnte man mit niedrigen Warnbaken an der Sperrfläche verhindern – wie am Ortseingang Zell.

Die Einwohnerversammlung in neuer Form habe nicht die erhoffte Resonanz gebracht, konstatiert die CDU. Man solle etwas Geeignetes finden. Über die ärztliche Versorgung solle man mit der Kassenärztlichen Vereinigung sprechen. Wegen kritischer Stimmen zur Schulverpflegung solle sich der Gemeinderat in der Mensa informieren. Wünschenswert sei ein Besuch in der Partnerstadt Herrnhut, auch um Anregungen zu bekommen. Mit den Bad Boller Vereinsvorsitzenden solle man sich austauschen, um ihre Situation und mögliche Probleme zu erfahren. An die Adresse der Gemeindeverwaltung richtet sich der Appell, jegliche Grundstücksgeschäfte im Gemeinderat zu beschließen.

Die UWV-Fraktion kann den Ausführungen nur beipflichten. „Es gibt viel zu tun, aber der Geldbeutel entscheidet“, so Dr. Henning Schidnewolf.