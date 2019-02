Drackenstein Bus in Drackenstein kommt ständig zu spät

Drackenstein / Brigitte Scheiffele

Die versprochenen Verbesserungen im ÖPNV treten nicht überall ein: Beim Schulbus in Drackenstein kommt der Takt immer mehr aus dem Takt.

Der Bus kommt auch an diesem Morgen nicht pünktlich. Laut Fahrplan sollten die Schulkinder um 7.56 Uhr am Rathaus in Drackenstein einsteigen können. Diesmal ist es 8.04 Uhr, als er auftaucht. Das ist sogar vergleichsweise früh. Es gibt auch Tage, da können die Kinder erst um 8.15 Uhr einsteigen.

„So geht das nicht weiter“, sagt Yvonne Schweizer. Die Mutter von drei Kindern beklagt die unzuverlässigen Busverbindungen schon länger. In diesem Jahr sei der Bus noch kein einziges Mal pünktlich gewesen. Ihr jüngstes Kind geht in die zweite Klasse der Grundschule in Bad Ditzenbach. „Es muss doch nicht sein, dass die Kinder von hier oben immer abgehetzt oder zu spät in den Unterricht kommen.“ Der fängt für die Erst- und Zweitklässler in der Regel mit der 2. Stunde um 8.25 Uhr an. Aus Drackenstein besuchen 25 Kinder die Grundschule in Bad Ditzenbach.

Schweizer: „Sie können das gar nicht schaffen“

Noch problematischer ist es für Schweizers zwölf Jahre alte Zwillinge. Beide gehen auf die Realschule in Deggingen. Dort fängt die 2. Stunde um 8.20 Uhr an. „Das können sie gar nicht schaffen. Daher nehmen sie lieber freiwillig den früheren Bus, damit sie keinen Ärger kriegen“, berichtet Schweizer.

Der frühere Bus der Linie 35 fährt laut Fahrplan um 6.45 Uhr in Drackenstein ab. Besonders Gymnasiasten sind auf seine Pünktlichkeit angewiesen, denn sie müssen den nur wenige Minuten später in Gosbach abfahrenden Anschlussbus nach Geislingen erwischen – doch dort warten die Busfahrer nicht auf die Kinder aus Drackenstein.

Gemeinhardt: Landkreis hat Versprechen nicht eingelöst

„Mehr als einen Fahrplanwechsel“, das habe der Landkreis zum Jahresbeginn mit seinem neuen Bustakt versprochen. Doch das neue ÖPNV-Konzept mit den vermeintlich vielen Pluspunkten für die Fahrgäste funktioniere überhaupt nicht. „Die Taktung passt in keiner Weise“, klagt Tamara Gemeinhardt, Mutter von zwei Schulkindern und Gemeinderätin in Drackenstein. Jetzt hätten auch Erwachsene, die mit dem Bus zur Arbeit fahren, Probleme.

Sebastian Hettwer vom Amt für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur in Göppingen räumt ein, dass der Bus „aus welchen Gründen auch immer“ nicht um 6.52 Uhr in Gosbach sein kann und Schüler ihre Anschlussbusse verpassen. Dieses Problem wolle man anhand der neuen Bordcomputer herausfinden, damit der Fahrplan angepasst werden könne. Dass die Linie 35 um 7.56 Uhr in Drackenstein ebenso unpünktlich ist, hat er nicht gewusst. „Wenn die Busse in zwei Wochen ohne Schnee immer noch verspätungsanfällig sind, kann man sich an uns wenden“, lautet sein Kommentar.

Deppert: „Feldweg nicht geräumt“

Wolfgang Deppert vom Busunternehmen Hildenbrand GmbH zufolge liegen die aktuellen Verspätungen am Winter. Der Schulbus fahre um 6.35 Uhr von Hohenstadt über die Aussiedlerhöfe. Dort liege derzeit sehr viel Schnee und „der Riesenbus muss über einen Feldweg, der nicht geräumt ist“. Das Unternehmen, das vorher für den Winterdienst zuständig war, habe das sauber erledigt. Derzeit sei das aber nicht mehr der Fall. Zurzeit müsse eben vorsichtig gefahren werden, die Strecke sei abschüssig und auch zum Teil vereist.

Bei einem Treffen zum Wochenbeginn haben die Bürgermeister Klaus-Dieter Apelt (Drackenstein), Herbert Juhn (Bad Ditzenbach), Elternbeirätin Tanja Schultz und Schulleiterin Judith Ludwig die Probleme erörtert und wollen nun beim Landratsamt in Göppingen auf Verbesserungen drängen.

