Advent Bummeln in der Budenstadt

Ein Glühwein in Ehren: An den gemütlichen Ständen auf der Göppinger Waldweihnacht lässt’s sich aushalten. © Foto: Carlucci

Vorführung auf dem Eislinger Weihnachtsmarkt. Hier herrschte am Samstag drangvolle Enge. Im Gegensatz zur urigen Waldweihnacht in Göppingen lautet das Konzept in Eislingen: klassisch und traditionell. © Foto: Carlucci

Kreis Göppingen / Iris Ruoss

In Göppingen, Eislingen und vielen Umlandgemeinden lockten am Wochenende die weihnachtlichen Budenstädte zum Bummel. Die Göppinger Waldweihnacht hat bereits am Donnerstag begonnen, und der Zulauf war am Samstag schon sehr groß.

Unzählige Tannenbäume, urige Holzhütten, Feuer und Leckereienduft sorgen für die etwas andere Weihnachtsmarkt-Atmosphäre. Zur Mittagszeit waren die Gastronomiestände auf dem Göppinger Marktplatz dicht umringt, viele nutzten die Verpflegungsstände für einen Mittagssnack vor, nach oder während des Einkaufsbummels. Gemütlich essen können die Besucher auf jeden Fall, denn überall gibt es urige Holzsitzgelegenheiten, kleine Holztische und putzige Holzhütten zum Verweilen. Das gastronomische Angebot ist immens breit gefächert, es werden nicht nur die obligatorischen Roten serviert.

Sabine Mayer hat Essen für die Familie besorgt, während ihr Mann Ralf schon mal eine Holzhütte besetzt hat. Die beiden Kinder vergnügen sich derweil noch auf dem Waldlehrpfad, den man während der Adventszeit nicht nur im Wald, sondern mitten in der Göppinger City findet. „Den Kindern macht’s Spaß“, sagt das Paar.

Spaß soll die Waldweihnacht Groß und Klein machen, und dafür sorgt das breit gefächerte Mitmachprogramm mit Stockbrotbacken und Eisstockschießen, Basteln, Säge- und Nagelspiel. Hüttenzauber mit Waldromantik, das hebt die Waldweihnacht deutlich von den eher konventionell gestalteten Weihnachtsmärkten in der Region ab – und auch die Dauer, denn geöffnet ist noch bis zum 28. Dezember. Die kulinarische Meile ist groß, wer allerdings Geschenke kaufen möchte, der hat nur wenige und ausschließlich kommerzielle Stände zur Auswahl. Mützen, Schals, Handschuhe, Taschen, Wolliges aus Lammfell und etwas Krimskrams.

Je später die Stunde, desto voller wurde es auf dem Eislinger Weihnachtsmarkt am Samstag. Die Weihnachtsbaumallee sorgte dieses Jahr für großes Staunen, denn im Vergleich zu den Vorjahren gab es noch viel mehr geschmückte Bäume zu bewundern und bewerten. Kindergärten, Schulen und Vereine haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Aus den geschätzten 80 Bäumen den Favoriten auszusuchen, war gar nicht leicht. Die Budenstadt der Filstalstadt präsentierte sich im Lichterglanz, weihnachtlich geschmückt.

Vor allem ist der Eislinger Weihnachtsmarkt sozusagen von Eislingern für die Eislinger und natürlich auch die auswärtigen Besucher gestaltet, denn der Großteil der Buden und Stände wird von Eislinger Schulen, Kindergärten, Vereinen und Organisationen oder Kreativen, die ihre selbstgemachten Dinge anbieten, betrieben. Kommerziell Gewerbetreibende sind nur sehr wenige dabei. Misteln, Adventskränze, Weihnachtsdeko und Selbstgebackenes, die Auswahl war ziemlich breit gefächert und punktgenau auf die Vorweihnachtszeit ausgerichtet. Klassisch und traditionell eben.

Und genau dieses Konzept macht den Charme der Eislinger Weihnachtswunderwelt aus. „Man kennt sich und kauft deshalb auch gerne die eine oder andere Kleinigkeit“, sagte ein älteres Ehepaar, das sich mit den klassischen Roten und Glühwein versorgt hat und das bunte Treiben beobachtet. Das Kinderkarussell beschäftigt derweil die Kleinen, auch der Nikolaus hat gut zu tun.

Auch das weihnachtliche Bühnenprogramm wird von örtlichen Vereinen gestaltet. Der vorweihnachtliche Bummel rund um den Eislinger Kronenplatz war sichtlich auch ein Treffpunkt und Kommunikationsmittelpunkt des Wochenendes.