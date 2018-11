Prunksitzung Bütt, Spaß und Showtanz

Kartenvorverkauf ist gestartet

Prunksitzung Die Prunksitzung der Furchenrutscher findet am Samstag, 17. November, um 19 Uhr im Haug-Erkinger-Saal in Rechberghausen statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Toto-Lotto-Dannecker in Rechberghausen in der Hauptstraße. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.