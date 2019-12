Im kommenden Jahr geht in Lorch eine Ära zu Ende: Nach 24 Amtsjahren stellt sich Bürgermeister Karl Bühler nicht mehr zu Wahl, der Schlater will in den Ruhestand gehen. Am 16. Februar soll sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin gewählt werden.Zwei Kandidaten vom FachAuch zwei Kandidaten aus de...