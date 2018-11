Haushalt Bürgermeister protestieren beim Landrat

Kreis Göppingen / DH

Der Donzdorfer Bürgermeister Martin Stölzle hat sich in einem Brief an Landrat Edgar Wolff und alle Kreisräte gewandt. In seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Göppinger Kreisverbands des Gemeindetags fordert er in dem Schreiben, dass der Landkreis die Kreisumlage nicht erhöht. Heute berät der Verwaltungsausschuss den Hebesatz, die Verwaltung möchte die Umlage, die von den Kreisgemeinden bezahlt wird, von 34,1 auf 35,5 Prozent anheben. Die im Gemeindetag zusammengeschlossenen Rathauschefs befürchten, der Landkreis nehme sich in zu kurzer Zeit zu viele Aufgaben vor. „Insoweit bitten wir für das Jahr 2019 um eine Beibehaltung des Hebesatzes aus 2018“, schreibt Martin Stölzle.