„Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran“ sang die Band Fehlfarben vor knapp 40 Jahren. Der Text passt immer noch, auch in Donzdorf. Dort hält der Gewerbepark Lautertal die Beteiligten in Atem. Am 28. Februar entscheiden die Bürger der Stadt, ob es mit dem Gewerbepark weiterge...