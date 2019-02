Initiative Bündnis bietet Gesprächsreihe zur Entwicklungspolitik

Kreis Göppingen / Annerose Fischer-Bucher

Sie wollen die Welt fairer machen und ein Bewusstsein schaffen für die ungleichen und unfairen Handelsbeziehungen, die zwischen Europa und Afrika bestehen. Sie wollen erreichen, dass sich daran politisch etwas ändert.

Sie richten den Blick auch auf den Einzelnen und was er oder sie tun kann, damit etwa die heimische Textilproduktion in Afrika eine Chance hat. Sie wollen erreichen, dass unsere europäische subventionierte Geflügelwirtschaft mit billigerer Produktion nicht die afrikanische kaputt macht und die Milchproduktion in Afrika eine Perspektive hat.

Ein Bündnis aus kirchlichen und nichtkirchlichen lokalen und regionalen Organisationen unter Federführung der „Aktion Hoffnung“, einer Hilfsorganisation der Diözese Rottenburg-Stuttgart, hat jetzt seine für März und April geplante Gesprächsreihe zum Thema „Die Welt FairBessern – aber wie?“ vorgestellt.

Die Initiative im Katholischen Dekanat Göppingen-Geislingen wird von Vertretern der Katholische-Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), des Caritas Zentrums Göppingen, der Dekanatsjugend, des Dekanats, der Initiative Eine Welt, des BUND, der Evangelischen Erwachsenenbildung und den Eine-Welt-Regionalpromotoren getragen.

Kein unendliches Wachstum

Die Moderation der Veranstaltungen liegt in den Händen von Jochen Mack von der Aktion Hoffnung, der die Denkanstöße nach Aalen, Tuttlingen, Ulm und Friedrichshafen nun auch nach Göppingen bringen möchte. Kirsten Tretter aus Ulm (Eine-Welt-Promotorin) stellte die erste Veranstaltung zu „Weniger ist mehr – Gutes Leben ohne Wirtschaftswachstum?“ vor, bei der die BUND-Landesvorsitzende Dr. Brigitte Dahl­bender und der Postwachstumsökonom Nico Paech am 22. März im Uhinger Uditorium sprechen werden. Tretter sagte dazu, es könne „kein unendliches Wachstum in einer endlichen Welt“ geben.

Vor und nach der Diskussion informieren Initiativen vor Ort wie der Weltladen, der Waldeckhof, das Repair-Café oder Schülerfirmen über ihre Angebote und wie ein Engagement für mehr Gerechtigkeit aussehen könnte.

In der zweiten Veranstaltung am 28. März im Evangelischen Luthergemeindehaus Eislingen geht es um faire Produktionsbedingungen in der Textilindustrie, um faire Mode und faires Kaufen. Agathe Seiter-Hees (Weltladen) weist darauf hin, dass die Löhne in Afrika noch niedriger seien als in Bangladesh und dass es wichtig sei, dass Stimmen aus Afrika zu Wort kämen. Fluchtursachen bekämpfen heiße auch, für die Menschen dort faire Bedingungen zu schaffen.

Rolle der Entwicklung

Was sich für eine positive Entwicklung Afrikas ändern muss, damit beschäftigt sich die letzte Veranstaltung „Politik zwischen Europa und Afrika auf Augenhöhe?!“ am 8. April in der Göppinger Stadthalle.

Vier hochkarätige Referenten, darunter Staatsministerin Theresa Schopper aus Baden-Württemberg und Professor Dr. Franz Rademacher als Mit-Initiator des Marshall-Plans Afrika, werden sich mit der Rolle der Entwicklungspolitik und ihrer Ausgestaltung beschäftigen.

„Das Thema brennt auf den Nägeln. Schüler und Jugendliche machen sich vermehrt Gedanken, dass es so nicht weitergehen kann“, sagte Sabine Stövhase (Caritas-Zentrum) zu diesem Komplex. Akos Csernai-Weimer (KAB) erzählte von Selbsthilfeprojekten in Uganda seit 25 Jahren und wies auf die Petition der KAB zu den Freihandelsverträgen und Wirtschaftsabkommen zwischen der EU mit Ostafrika hin.



Info Die Aktion Hoffnung ist eine kirchliche Hilfsorganisation der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Sie sammelt nach eigenen Angaben pro Jahr 6000 Tonnen Kleider und gebrauchte Textilien. Die Erträge werden für Entwicklungshilfeprojekte und Hilfsgüter in aller Welt verwendet.