Brutzeit von Wildtieren Darauf müssen Naturbesucher jetzt achten

Kreis Göppingen / Margit Haas

Für Wildtiere beginnt die die Brut- und Setzzeit. Bürger sollten auf den Wegen bleiben und Tiere nicht anfassen.

„Schon jetzt gibt es Nachwuchs in der Tierwelt: Wildschweine bringen ihre Jungen zur Welt. Die Bache verteidigt ihren Nachwuchs vehement, wenn sie ihn in Gefahr sieht“, weiß Kreisjägermeister Matthias Wittlinger. Daher gelte: „Wildschweine haben immer Vorfahrt.“ Den sogenannten Wurfkessel, das Kinderzimmer, baue die Wildschweinmutter gern in Brombeergebüschen, im Schilf oder unter kleinen und dichten Bäumen.

Hunde sind in Gefahr

„Besonders Hunde können schwer verletzt werden, wenn sie sich zu nah an den Nachwuchs wagen“, so der Kreisjägermeister weiter. Und: „Menschen und Hunde auf Wegen nehmen Wildtiere übrigens nicht als Bedrohung wahr“, sei die neueste wissenschaftliche Erkenntnis. Aus Gründen des Tier- und Artenschutzes empfehlen die Jäger der Kreisjägervereinigung, im Frühjahr und bis Mitte Juli auf den Wegen bleiben. „Während der Brut- und Aufzuchtzeit verwandeln sich Wiesen, Felder und Wälder in eine große Kinderstube – auch in direkter Nähe zu Siedlungen.“ Vielerorts gelte deshalb eine Leinenpflicht für Hunde. Zum Überleben sei es nämlich für den tierischen Nachwuchs wichtig, sich perfekt zu tarnen und Feinde zu täuschen.

„Frischlinge, Junghasen, Rehkitze oder Entenküken sind nahezu unsichtbar, wenn sie bei Gefahr reglos verharren“, weiß Wittlinger. Wer auf sie stößt, darf sie auf keinen Fall anfassen. „Haben Jungtiere den Geruch des Menschen angenommen, werden sie oftmals von den Elterntieren verstoßen.“ Und verhungern dann. Wer unsicher ist, ob ein Jungtier ohne Mutter aufwächst, sollte die Polizei oder den Jäger informieren.