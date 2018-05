Lesung Bruno Nagels Poesie direkt vom Erzeuger

Hohenstaufen / SWP

Eine „B.READ“-Lesung mit Bruno Nagel mitsamt Vesper findet am Freitag, 25. Mai, in der alten Bäckerei, Kaiserbergsteige 12, in Hohenstaufen statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet pro Person 20 Euro inklusive Vesper, „Poesie to Go“ und musikalischem Programm („Chanson Paris“).

Unter dem Motto „Poesie direkt vom Erzeuger“ serviert Bruno Nagel in der alten Schreibstube des Bäckermeisters Willy Nothardt „Wortsilben und Zeilenverse aus seinem Berliner Poetendasein und Reimverlesenes aus dem schwäbischen Land- und Dorfleben“. Es sollerzählt, gelesen, gesungen und beschrieben werden. In der großen Pause gibt es frisch gebackenes Brot und Most.

In der Schreibstube haben maximal 15 Leute Platz. Dauer der Veranstaltung ist zirka drei Stunden. Die Ladengalerie ist geöffnet. „Mit einem kleinen Spaziergang durchs Dorf oder um den Berg herum atmen die Lungenbläschen Frischluft“, verspricht Bruno Nagel.

Anmeldungen für die Veranstaltung sind möglich per Email unter post@brunonagel.de.