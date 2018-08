Wasserversorgung Trotz Trockenheit: Reichlich Wasser vorhanden

500 Quadratkilometer großes Gebiet

Jährlich werden 2,17 Millionen Kubikmeter Wasser für den Verbrauch in Haushalt, Industrie und Landwirtschaft geliefert.

Mehr als 80 Prozent des Wassers fördert der Zweckverband in seinen Wasserwerken in Bad Überkingen und im Eybtal sowie in der Pumpstation in Bolheim.

Über einen Anschluss in Lonsee und am Scheitelhochbehälter in Am­stetten bezieht der Verband Fremdwasser von der Landeswasserversorgung.

Über eine Fläche von mehr als 500 Quadratkilometern erstreckt sich das Verbandsgebiet.

Mitglieder im Zweckverband Ostalb sind aus dem Landkreis Göppingen die Gemeinden Bad Ditzenbach, Bad ÜBerkingen, Böhmenkirch, Deggingen und Donzdorf. Hinzu kommt die Energieversorgung Filstal (EVF) für die Stadt Geislingen.

Gerstetten, Steinheim am Albuch und die technischen Werke Herbrechtingen sind Verbandsmitglieder aus dem Kreis Heidenheim.

Aus dem Alb-Donau-Kreis beteiligen sich Altheim/Alb, Amstetten, Ballendorf, Börslingen, Holzkirch, Lonsee, Neenstetten und Weidenstetten am Zweckverband der Wasserversorgungsgruppe.