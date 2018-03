Religion Brücke zwischen Kirche und Medien

Schlierbach / Axel Raisch

Junge, werd‘ nicht Pfarrer, mach‘ was Anständiges; werd‘ Journalist, schreiben kannst du.“ Georg Steffens ist dem Ratschlag seines ebenso kirchenfernen wie von ihm geschätzten Lateinlehrers gefolgt – und auch nicht. Denn heute ist der 41-jährige beides.

Georg Steffens ist seit diesem Jahr Pressepfarrer des evangelischen Kirchenbezirks Göppingen, nachdem sein Vorgänger Jens Koenen das Amt abgegeben hatte. Seine Aufgabe sieht er in der Brückenfunktion zwischen Dekanat und Medien. Die Tätigkeit mache ihm Spaß und sei beziehungsfördernd, sagt Steffens im Schlierbacher Pfarrhaus, das er am 11. September bezogen hat.

Bevor der gebürtige Flensburger zu seinen 1700 Gemeindemitgliedern nach Schlierbach kam, hatte er in einem Teilort von Alpirsbach als Pfarrer gewirkt. Da er dort ein „echtes Pfarrplanopfer“ geworden sei und nur noch eine 75-Prozent-Stelle inne hatte, habe er als Mitarbeiter beim Schwarzwälder Boten angeheuert. Und füllte fortan die 25-Prozent-Lücke – offiziell genehmigt – journalistisch aus. Viele interessante Begegnungen hätten sich dabei ergeben, erzählt der unterhaltsame und gesprächige Pfarrer.

Seine Aufgaben umfassten das gesamte Spektrum einer Lokalredaktion. Nur mit Sport habe er nichts am Hut, bekennt Steffens, weder journalistisch noch privat. So interviewte er beispielsweise den Kabarettisten Uli Keuler und berichtete aus Gemeinderatssitzungen. Auch über die Investitur seines damaligen Schuldekans hat er berichtet. Einschlägige Erfahrungen hatte er da längst. Viele Jahre war er Mitarbeiter und drei Jahre sogar Herausgeber einer Schülerzeitung gewesen. Bei seiner journalistischen Arbeit habe er auch spannende Impulse für seine Tätigkeit als Pfarrer erhalten, berichtet Steffens. Ein Anliegen ist ihm die Ökumene, sei es in der Kooperation mit katholischen Gemeinden oder anderen evangelischen Ausprägungen. Zum Evangelischen Jugendwerk hat er schon einen guten Draht.

Georg Steffens sind Netzwerke wichtig. Denn Glaube bedeute für ihn nicht Weltabgewandtheit, betont er. Er liebe es, mitten in dieser Welt zu leben und zu sehen, „wie Jesus diese Welt voranbringt“. Er sei „politisch und fromm“, hat er einmal einem Kollegen der schreibenden Zunft in den Block diktiert. „Ein kleiner Sozi“, obgleich ohne Parteibuch und Bindung, sagt er heute. Das klingt für einen Pfarrer der evangelischen Landeskirche wenig überraschend. Dass er zum Glauben gefunden habe, lässt dagegen durchaus aufhorchen. Während seines Studiums in Tübingen sei dies gewesen, erzählt Steffens. Nach einer persönlichen Jesus-Begegnung habe er zum Glauben gefunden, nachdem er vorher die Bibel mehr als wissenschaftlichen Theorie-Gegenstand gesehen habe. Der Weg sei indes weitaus öfter umgekehrt. Selbst praktiziert der in jeder Hinsicht unkonventionelle Pfarrer einen relativ unbefangenen Umgang mit der Bibel. Das sei auch ein Stück „Kritik der historischen Kritik“.

Im Süden Deutschlands schätzt der „bunte Vogel des Pietismus“ (Steffens über Steffens) die vielfältigen Glaubensformen und kirchlichen Angebote. In dieser Hinsicht sei Norddeutschland ärmer, sagt Steffens, der in Flensburg aufgewachsen ist und einige Jahre in Bethel studiert hat. Allerdings vermeidet er das „P-Wort“. Er möchte keine Schubladen rasseln lassen und passe selber in keine. Stattdessen formuliert er sein Glaubensverständnis lieber so: „Ein Bibel- und Christus-zentrierter Glaube mit weitem Herzen“.

Damit scheint er an seiner neuen Wirkungsstätte auf offene Ohren und Herzen zu stoßen. In Schlierbach habe er nicht wenige Menschen angetroffen, die ähnlich geprägt seien wie er, freut sich Steffens. Hier würde er sich auch ohne seine Tätigkeit als Pfarrer wohlfühlen, sagt er mit überzeugender Zufriedenheit. Fröhlich und aufgeschlossen wirkt Steffens ohnehin. Ganz anders als seine Mitbewohnerin: eine große Stoff-Meckerziege, die auf den Namen „Unzufriedel“ hört und Steffens in die Familiengottesdienste begleitet. Sie gibt sich garstig und bezeugt doch, welch großes Anliegen dem Schlierbacher Pfarrer die Jugendarbeit ist.