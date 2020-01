Verbrennungen zog sich ein 19-Jähriger am Freitagabend zu, nachdem er fahrlässig an einem Ofen hantiert hatte.

Gegen 18 Uhr war der junge Mann mit seinem 18-jährigen Freund an einem Holzofen zugange. Aus nicht bekannten Beweggründen füllten sie einen Blumentopf mit Benzin und kippten diesen in den Ofen. Das Benzin entzündete sich schlagartig. Die Verpuffung erreichte den 19-Jährigen. Dieser erlitt Brandverletzungen zweiten Grades an Arm, Hals und im Gesicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik verbracht. Sein 18-jähriger Freund hatte Glück: Ihm wurden lediglich die Haare verbrannt. Das Polizeirevier Eislingen nahm die Ermittlungen zum Sachverhalt auf.