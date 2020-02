Ein Wasserrohrbruch, der einen Kabelbrand ausgelöst hat, legte am Dienstag den Stuttgarter Hauptbahnhof lahm. Erst am späten Nachmittag konnten wieder Züge an 5 der 16 Gleise des Kopfbahnhofs fahren. An zwei Drittel des Bahnhofs fuhren aber bis Redaktionsschluss weder Regional- noch Fernzüge. Da...