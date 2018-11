Wald Borkenkäfer schlägt voll zu

Kreis Göppingen / Thomas Hehn

Die Sägewerke sind voll, die Preise am Boden.“ Förster Wolfgang Mangold warnt Waldbesitzer davor, den eh schon übersättigten Holzmarkt noch weiter zu belasten. „Vor allem, wer noch Fichten schlagen wollte, sollte sich das nochmal überlegen“, rät der Böhmenkircher Revierförster. Laubhölzer wie Buche, Eiche und Esche oder auch Douglasie oder Lärche sind zwar weiterhin gefragt. Dagegen finden Mangold und seine Kollegen vor allem für Fichtenfrischholz kaum mehr Abnehmer.

Schuld an der Misere ist der Borkenkäfer. Während Hitze und anhaltende Trockenheit den Wäldern in diesem Jahr immer mehr zusetzten, konnte sich der gefürchtete Schädling ungehindert vermehren.

Angefangen hat das Drama im Wald bereits Anfang Januar mit Orkan Burglind, der über Nacht in ganz Europa zig Millionen Festmeter fällte. „Unsere Region kam da noch relativ glimpflich davon“, erinnert sich Mangold. Zumal man selbst das angefallene Sturmholz angesichts des anhaltenden Booms in der Baubranche mit 93 Euro pro Festmeter noch gut verkaufen konnte. Auch das vergleichsweise trockene Frühjahr überstanden die Wälder noch gut, weil der Boden vom nassen Herbst und Winter noch gut mit Feuchtigkeit versorgt war.

„Als dann im April aber der Sommer begann, wurde es eng für die Bäume“, konstatiert der Förster. Im Juni waren die Reserven aufgebraucht. Spätestens jetzt schlug die Stunde des Borkenkäfers. Begünstigt durch das trockene und warme Frühjahr, konnte sich der Schädling ungehindert vermehren. Anfangs konnten sich die befallenen Bäume noch wehren und sich den Feind mit verstärktem Harzfluss vom Stamm halten. Ohne Wasser versiegte aber auch der Harzfluss, die Bäume wurden immer schwächer und der Borkenkäfer konnte ungehindert zuschlagen.

In normalen Jahren fallen im 550 Hektar großen Gemeindewald rund 300 Festmeter Käferholz an, in diesem Jahr werden es 1500 Festmeter sein. Das ist fast ein Drittel des gesamten Hiebsatzes für dieses Jahr. Im rund 700 Hektar großen Privatwald sieht es noch schlimmer aus. Dort schätzt Mangold den vom Käfer angerichteten Schaden auf 2000 Festmeter. Und das nicht nur auf der Alb. Da Sturm- und Käferholz aus fast ganz Europa den Markt überschwemmen, sind die Preise im Keller. Mangold zufolge zahlen die Sägewerke derzeit nur noch knapp über 80 Euro für den Festmeter Fichte Stammholz – „wenn sie überhaupt noch was nehmen.“

Vorerst ist die Invasion des Schädlings gestoppt. Die drei Waldarbeiter der Gemeinde haben seit Juli fast ohne Unterbrechung durchgesägt und räumen derzeit die letzten Reste Schadholz aus dem Wald, damit sich der unter der Rinde überwinternde Käfer nicht noch weiter vermehren kann. Mangold ist froh, dass auch die Privatwaldbesitzer „mitziehen und bis auf cirka 200 Festmeter sämtliches Käferholz aufgearbeitet haben“. Allerdings überwintern viele Käfer auch im Boden. Und an die kommt man nicht ran. Deshalb hofft der Böhmenkircher Revierförster jetzt auf ein „möglichst nasses und kaltes Frühjahr, damit der Käfer nicht nochmal so gute Startbedingungen hat wie in diesem Jahr.“

Nach anhaltenden Startschwierigkeiten scheint nun auch die seit Jahren anvisierte Forststrukturreform auf die Zielgerade einzubiegen. Eine Expertenrunde im Ministerium hat inzwischen ein Kooperationsmodell zwischen Forstamt und Kommunen ausgearbeitet. Demnach wird sich zumindest in der Praxis für Kommunen nur wenig, für Privatwaldbesitzer voraussichtlich gar nichts ändern: Die Beratung durch den Förster bleibt weiterhin kostenlos. Dienstleistungen wie Holzaufnahme, Organisation der Holzernte und Verkauf würden weiterhin vom Staat subventioniert, so dass die Gebühren weitgehend gleich blieben, meint Mangold.