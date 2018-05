Politik Boris Fischer vereidigt

Kuchen / Ilja Siegemund

Kuchens Bürgermeister Bernd Rößner hat in der Gemeinderatssitzung am Montagabend Boris Fischer als Nachfolger von Ulrike Metzger-Kielkopf vereidigt. Diese kann wegen ihres Umzugs nach Bayern das Amt als Gemeinderätin für die CDU in Kuchen nicht mehr ausüben. Boris Fischer kennt sich aus mit der Lokalpolitik, gehörte er dem Gemeinderat doch bereits von 2009 bis 2014 an. Bei der Wahl vor vier Jahren hatte er 619 Stimmen erhalten, es damit aber nicht mehr ins Gremium geschafft. „Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr nicht schon wieder von Ihnen verabschieden müssen“, sagte Bernd Rößner mit Blick auf die Kommunalwahl 2019.