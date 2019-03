Laut einer Vorstudie nicht rentabel: Die Wiedergeburt der Voralbbahn wird es nicht geben – vorerst.

Das Bedauern im Verkehrsausschuss des Kreistags war groß. Dennoch erteilten die Kommunalpolitiker der Wiedergeburt der Voralbbahn von Göppingen nach Bad Boll und weiter nach Kirchheim eine Absage – vorerst. Eine neue Untersuchung hatte ergeben, dass die Strecke zwar Potenzial hat, dass aber die Kosten das Projekt unrentabel machen.

Keine Reaktivierung der Boller Bahn

Das Aalener Ingenieurbüro Brenner Bernard kommt zu der Empfehlung, dass der Landkreis keine vertiefende Untersuchung zur Reaktivierung der Boller Bahn vornehmen sollte. Gleichzeitig zeigen die Fahrgastpotenziale aber, „dass die Option einer Schienenverbindung zwischen Göppingen und Kirchheim für die Zukunft unter gegebenenfalls veränderten Rahmenbedingungen von großer Bedeutung sein könnte“, heißt es in der Beschlussempfehlung der Kreisverwaltung. Schließlich ergäbe sich in Kirchheim ein Anschluss an die S-Bahn nach Stuttgart. Bei steigender ÖPNV-Nutzung könnte das Projekt „mittelfristig durchaus neu zu bewerten sein“. Deshalb folgte der Ausschuss der Empfehlung der Kreisverwaltung, die Widmung der Trasse nicht aufzugeben „und die Chance dieser Verbindung für die zukünftige Generationen zu erhalten“.

Investitionen von 420 Millionen

Vor dem Hintergrund, dass der Busverkehr momentan ausreichend Angebote bereit hält, wie der Leiter des Amtes für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur Jörg-Michael Wienecke erläutert hatte, fand auch Rainer Staib (CDU) Investitionen von 420 Millionen Euro in das Projekt zu teuer. Dieses Ergebnis hätte man seiner Meinung nach allerdings auch ohne Gutachter erreichen können. Das sah Dorothee Kraus-Prause von den Grünen anders. Sie dankte der Initiative „Ein neuer Zug im Kreis“ und freute sich, dass das prognostizierte Fahrgastaufkommen mit 1300 bis 1800 Bahnfahrern deutlich über den bisherigen Schätzungen liege. Gleichwohl stimmte sie dem „Moratorium“ zu.

Auch Werner Stöckle (FW) wollte die Wiederbelebung der Voralbbahn „zunächst nicht weiterverfolgen“, war sich aber mit Susanne Widmaier (SPD) einig. Die Kreisrätin forderte: „Wir müssen die Strecke für künftige Generationen erhalten.“ Das sah auch Peter Ritz (SPD) so.

„Eine Vision für künftige Mobilität“ hielt Martina Zeller-Mühleis (Grüne) für „überlebenswichtig“. Wohl auch deshalb fragte sich Erich Hieber (CDU): „Warum wird eigentlich nicht über die Bahnstrecke Göppingen-Gmünd geredet?“