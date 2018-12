Adventsserie NWZ öffnet Türen Börtlinger Amtsstube mit Ausblick auf die Alb

Börtlingen / Nadine Vogt

Die Fensterfront ist groß, der Blick auf den Hohenstaufen und die Alb weit. „Manchmal sieht man bis nach Geislingen“, sagt Franz Wenka, Bürgermeister von Börtlingen. Heute öffnet er die Türe zu seinem Amtszimmer. Blauer Teppich, weiße Gardinen, Holzmöbel. Im Bücherregal stapeln sich die Aktenordner. An den Wänden hängen Fotografien aus Börtlingen und Grafiken von Fritz Schwegler. Das Zimmer ist zweckmäßig eingerichtet, ein roter Weihnachtsstern steht in der Ecke, Adventsdeko auf dem Tisch. Darum kümmern sich seine Mitarbeiterinnen immer gerne, sagt er.

Seit 37 Jahren ist Wenka Bürgermeister. Ein bisschen was habe sich in der Zeit in seinem Büro verändert, viel war es aber nicht. „Das tut’s mir voll und ganz“, sagt der 65-Jährige. Morgens ist er oft der Erste der kommt, das Rathaus aufschließt. Sonnenaufgang inklusive. „Da kann der Tag kommen“, sagt er. Gegen 9 Uhr gibt’s eine Kaffeerunde mit seinen Mitarbeitern, am Tisch in seinem Büro. An diesem sitzt er auch mit Bürgern, die ein Anliegen haben, das Gespräch mit ihm suchen. Wenka sagt: „Wir haben ein offenes Rathaus.“