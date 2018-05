Umzug Böhmenkircher Bauhof bleibt vorerst, wo er ist

Böhmenkirch / Thomas Hehn

Die geplante Verlagerung des Bauhofs der Gemeinde Böhmenkirch auf das Areal der Brennholzverarbeitung Fuchs im Gewerbegebiet Hart ist gescheitert. Wie Bürgermeister Matthias Nägele dem Gemeinderat am Mittwoch berichtete, käme der Umzug mit den erforderlichen Umbaumaßnahmen voraussichtlich auf rund zwei Millionen Euro. Für Nägele zu teuer, zumal man auf der Fläche den auf 3260 Quad­ratmeter veranschlagten Bauhof nicht erweitern könne. Ein ebenfalls untersuchter Neubau auf einer Gesamtfläche von 5300 Quadratmetern und Expansionsmöglichkeiten komme mit Gesamtkosten in Höhe 2,3 Millionen Euro inklusive Grundstück nur unwesentlich teurer.

Da man bei der zweiten Vari­ante bauen kann, wie man will, schlug der Bürgermeister dem Gemeinderat vor, die Pläne auf dem Areal Fuchs nicht weiter zu verfolgen und für den Bauhof eine Fläche bei der nächsten Erweiterung des Gewerbegebietes Hart vorzusehen. So lange soll der Bauhof am bisherigen Standort bleiben. „Wenn uns was Geschicktes über den Weg läuft, können wir immer noch zugreifen“, erläuterte Nägele. Damit der Bauhof weiter betrieben werden kann, müssen nun 70 000 Euro in Reparaturen investiert werden.

Pflegeheimpläne unberührt

Der Gemeinderat nahm den Verwaltungsvorschlag ohne Diskussion zur Kenntnis und genehmigte die Kosten für die Instandhaltung mit einer Enthaltung.

Die Pläne für ein Pflegeheim, das eigentlich auf dem Areal des alten Bauhofs entstehen soll, sieht Nägele dadurch nicht gefährdet. Die möglichen Investoren hätten bereits im Vorfeld erklärt, sie hätten „in den nächsten zwei, drei Jahren eh keine Kapazitäten frei“, erläuterte der Bürgermeister auf Anfrage der GEISLINGER ZEITUNG.