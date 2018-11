Bluesrock Bluesrock-Konzert in Eislingen mit neuer Band

Eislingen / SWP

Bluesrock mit der neuen Band Roadhouse Project gibt es am Samstag, 24. November, ab 20.30 Uhr im Musik-Pub Adler D’Onofrio in Eislingen. Hinter dem Namen stecken vier erfahrene Musiker aus dem Kreis Göppingen. Alex Adam (Gitarre, Gesang) und Tom Keierleber (Drums), beide bekannt von den Bands Acoustic Power und Bluesarama, Sebastian Nöcker (Bass) von der Lumberjack Big Band und Robin Böld (Gesang, Gitarre) von Young & Used werden sich an diesem Abend zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne präsentieren. Zu hören sind Songs von Gary Moore, Henrik Freischlader, Kenny Wayne Sheperd, Walter Trout, Blues Brothers oder Joe Bonamassa.