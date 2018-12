Kreis Göppingen Pfarrer mit einem kritischen Blick

Kreis Göppingen / Margit Haas

Klaus Steiner-Hilsenbeck hat die Zeit der Studentenunruhen als Aufbruch erlebt.

„Achtundsechzig hat meinen Blick geweitet – auch für die Rolle und die Aufgaben der Kirche“, betont Klaus Steiner-Hilsenbeck. Dem pensionierten Pfarrer war seine Lebensaufgabe indes nicht in die Wiege gelegt worden. „Eine meiner ersten Erinnerungen hat meine Familie tief erschüttert und verängstigt“. Es war das Verbot der KPD in der noch jungen Bundesrepublik im Jahr 1956, das vor allem den Vater von Klaus Steiner-Hilsenbeck aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Als überzeugter Kommunist „wusste er nicht, was das für Auswirkungen für uns haben könnte“.

Der 69-Jährige ist also mit politischen Diskussionen und Auseinandersetzungen zwischen sozialdemokratischen und kommunistischen Positionen am Kaffeetisch groß geworden, räumt aber ein: „Meine Familie war trotzdem ganz traditionell und vom klassischen Rollenbild Mann/Frau geprägt. Letztendlich waren meine Eltern den kleinbürgerlichen Konventionen verhaftet“. So musste er sich auch gegen seinen erklärten Willen konfirmieren lassen.

Seine eigene intensive Politisierung begann für den gebürtigen Reutlinger am humanistischen Gymnasium. „In der Oberstufe schauten wir in der Aula die Debatten des Deutschen Bundestages 1968 zu den Notstandsgesetzen an und diskutierten sie“. Viele seiner Freunde verweigerten den Kriegsdienst. „Wir haben im Jugendhaus eigens eine Sprechstunde für die Verweigerer eingerichtet“. Ganz selbstverständlich besuchten die Gymnasiasten politische Veranstaltungen und gründeten einen eigenen Debattierclub.

„Die entscheidende Weichenstellung meines Lebens“, betont der Bad Boller, „war ein neuer Religionslehrer.“ Dieser moderne Theologe „zeigte uns auf, dass Kirche und Religion nicht Schnee von gestern sind, sondern die Zukunft sein könnten. Wir haben sogar eine Religions-AG gegründet.“

Damals habe sich etwas gezeigt, was ihn sein Leben lang begleitet habe: „An entscheidenden Punkten meines Lebens begegnete ich Menschen, die richtungsweisend für mich waren“. So stand schnell fest, dass er nach dem Abitur Theologie studieren würde. „Noch nie hatte in unserer Arbeiter-Verwandtschaft jemand studiert!“

„Auch im Stift in Tübingen war die Aufbruchsstimmung allgegenwärtig“, erinnert sich Klaus Steiner-Hilsenbeck. Alles war in Frage gestellt worden und dabei „flog manchmal Manches raus, was bewahrenswert gewesen wäre“. So war das gemeinsame Tischgebet und die Andacht abgeschafft worden. Alles wurde diskutiert. „Das war manchmal anstrengend“. Und alles „musste seine gesellschaftliche Relevanz nachweisen“. In der Erinnerung räumt er ein: „Das war zeitweise sehr anmaßend“. Vorlesungen wurden unterbrochen. „Politisch offene und gute Professoren wussten damit umzugehen“. Entscheidend sei gewesen, „ja nicht fromm zu wirken“.

Auch in der Landeskirche zeigten sich damals Veränderungen. 1968 wurde die Frauenordination eingeführt, also Frauen konnten gleichgestellte Pfarrerinnen werden. Auch in kirchlichen Kreisen war die Familie keine automatische Selbstverständlichkeit mehr und so lebte der junge Pfarrer in seiner ersten ständigen Pfarrstelle in Geislingen mit mehreren Familien in einer Kommunität, in einer geistlichen Gemeinschaft und nicht im Pfarrhaus, was der Oberkirchenrat freundlich unterstützte.

Der Seelsorger hat spät geheiratet, eine Familie gegründet und ist Vater von drei Kindern. Mitte der neunziger Jahre übernahm er die evangelischen Gemeinden in Dürnau und Gammelshausen und blieb dort Seelsorger bis zu seiner Pensionierung vor vier Jahren. Den kritischen Blick auf Kirchen, Glaube und Religion hat sich der Sozialdemokrat – er trat 1982 in die Partei ein – zeitlebens erhalten und benennt mit seinen Kolleginnen und Kollegen beim Pfarrerkabarett „Pfaffenpfeffer“ gesellschaftspolitisch relevante Themen und kirchliche Schwachstellen pointiert beim Namen.

Mit zunehmendem Alter „nahm meine persönliche Frömmigkeit und die Liebe zur Liturgie zu“, sagt Klaus Steiner-Hilsenbeck. Es mache sich bei ihm eine „getroste Verzweiflung“ breit, wenn er an manche Entwicklungen in unserer Gesellschaft denkt, vor allem im Blick auf die Zukunft der Landeskirche und die kleiner werdende Volkskirche. Aber: „Es wird sich immer eine christliche Gemeinde versammeln, in welcher Form auch immer. Der treue regelmäßige sonntagmorgendliche Kirchenbesucher ist aber ein Auslaufmodell.“

Bei aller Offenheit für Neues, für das er als 68er steht, sieht er manche Entwicklungen aber auch kritisch. „Wir dürfen nicht allem nachlaufen“, betont er. Das „soziale Mandat der Kirche“ sei indes wichtiger denn je. „Evangelisch ist nicht nur eine Haltung der Innerlichkeit“.