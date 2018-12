Herbstkonzert Blasmusik-Hitparade der Stadtkapelle Weißenstein

Weißenstein / Wolfgang Nuding

Zum traditionellen Herbstkonzert mit Blasmusik-Hitparade hatte die Stadtkapelle Weißenstein unter Leitung ihres neuen Dirigenten Markus Heim in die Turnhalle nach Weißenstein geladen. Die zahlreichen Zuhörer erlebten ein abwechslungsreiches Programm.

Vor dem Auftritt des großen Orchesters war zunächst das gemeinsame Jugendorchester der Stadtkapelle Weißenstein und des Musikvereins Weiler, ebenfalls unter der Leitung von Markus Heim, zu hören. In den wenigen Proben seit dem Amtsantritt des Dirigenten hatten die Jungmusiker ein buntes Musik-Programm erarbeitet und stellten sich zwischen den Stücken auch persönlich den Gästen vor. Die Musikauswahl kam beim Publikum gut an, und langanhaltender Applaus war der verdiente Lohn für den gelungenen Vortrag.

Im anschließenden Aufritt des großen Orchesters der Stadtkapelle Weißenstein spiegelte sich die neue Handschrift des musikalischen Leiters Markus Heim wider. Zu Beginn einer Klangreise durchs Mittelmeer stachen die Zuhörer zusammen mit der Stadtkapelle und ihrem schwungvollen Auftakt-Marsch „Anchors away“ in See. Im Konzertstück „Sa Musica“ wurde anschließend die wechselvolle Geschichte Mallorcas erzählt. Die Kreuzfahrt führte die Musiker danach nach Italien („Rossini-Polka“) und Ägypten, wo der neue Kapitän der Kapelle seine Musiker bei der Filmmusik zu „Prince of Egypt“ forderte. Temperamentvolle, für Orchester arrangierte Klezmermusik bildete den musikalischen Zielhafen.

Das Programm der Stadtkapelle Weißenstein wurde vom Orchester gekonnt und einfühlsam vorgetragen. Beim Publikum kam die Musikauswahl gut an, und so durfte das Orchester erst nach einer Zugabe von der Bühne.

Nach Ende des Konzertprogramms konnten die Zuschauer im Rahmen der Blasmusik-Hitparade ihren persönlichen Favoriten aus den dargebotenen Stücken auswählen. Wer eines der beiden Stücke mit dem meisten Stimmen richtig getippt hatte, konnte einen Preis gewinnen. Zum Schluss spielte das Orchester nochmals den Siegertitel „Sa Música“ und verabschiedete sich damit von seinem begeisterten Publikum. Wolfgang Nuding